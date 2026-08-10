'씨제스 그룹' 휘브, 중견 신화 새로 쓰나…'체리파이' 첫방에 숏폼 쾌속 질주[SC초점]

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[스포츠조선 백지은 기자] '씨제스 보이그룹' 휘브의 상승세가 심상치 않다.

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휘브는 5일 미니 2집을 발표, 6일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 7일 KBS2 '뮤직뱅크', 8일 MBC '쇼! 음악중심'에서 타이틀곡 '체리 파이' 컴백 무대를 꾸몄다.

'체리파이'는 중독성 있는 멜로디와 감각적인 비트가 어우러진 곡으로 휘브 특유의 에너제틱하고 밝은 팀 컬러를 담았다. 멤버들은 디저트 베이커리를 연상시키는 귀여운 의상부터 파스텔 핑크톤의 캐주얼 의상까지 다채로운 스타일링으로 청량하고 키치한 곡 분위기를 살렸다.

첫 방송 이후 반응은 뜨거웠다. 한층 업그레이드된 비주얼과 보컬 합에 대한 호평이 줄을 잇는 가운데 팔로 파이 틀을 만들어 4등분으로 나눈 후 체리를 얹는 일명 '파이 안무'가 시청자들과 팬들 사이에서 큰 호응을 얻고 있다. 직관적이고 중독성 높은 이 안무는 곡의 상큼함과 잘 어우러져 틱톡 릴스 숏츠 등 숏폼 챌린지에서 강세를 드러내고 있다. 실제 휘브의 공식 SNS 계정 릴스 조회수는 평균 5만뷰를 넘어섰고, 유튜브 숏츠 조회수도 상승세를 보이고 있다. 강렬한 퍼포먼스를 보여줬던 이전 활동과 대비되는 친근하고 청량한 콘셉트로 변신에 성공했다는 반응도 이어지고 있다.

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최근 아이돌 그룹의 성패에는 음원 및 음반 판매량 외에 숏폼을 통한 화제성이 중요한 요소로 작용하는 만큼, 향후 휘브의 상승세에 귀추가 주목된다.

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휘브는 '체리 파이'로 다양한 컴백 활동으 ㄹ이어간다. 또 9월 12일 한국 공연을 시작으로 아시아와 북미권 등 총 9개 주요 도시를 도는 글로벌 팬콘서트 '블루 아워'를 개최, 전세계 팬들과 만난다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com