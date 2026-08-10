이선정, 명품 H사 가방만 4개인데.."돈 바닥나 다 팔아야 할 판"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이선정이 명품으로 가득한 옷장을 공개했다.

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최근 이선정의 유튜브 채널에는 '48kg 유지어터 이선정의 홈트레이닝 & 옷장 속 비밀 공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 이선정은 명품 브랜드 C사 재킷, H사 옷, 가방 등을 꺼내보였다.

이선정은 가장 좋아하는 브랜드를 묻자 "H사를 제일 좋아하는데 돈이 없어서 못 산다"고 솔직하게 답했다. 그는 H사 재킷을 공개하며 "내가 진짜 아끼는 옷이다. 딱 두번 입었다. 국내 백화점에 딱 하나 들어온 제품"이라고 설명해 눈길을 끌었다.

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또 H사 가방만 네개를 소유하고 있었다. 그는 "갤러리아에서 큰맘 먹고 산 것들"이라며 자랑했다. 이에 제작진이 "돈 떨어지면 팔아야 되는 거 아닌가?"라고 질문하자 이선정은 "여러 개 팔아 먹었다. 지금 더 팔아야 될 판"이라고 고백했다.

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앞서 이선정은 본업을 쉰 지 2년이 됐다며 "예전에 모아둔 돈으로 버텼는데 이제 거의 바닥났다. 경제적으로도 힘들었지만, 일을 하지 않으니 허무했다"고 털어놓은 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com