이브, 9월 10일 '스포티파이 하우스 서울' 출격…독보적 음악관 인정

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 이브의 초월적 음악 세계가 펼쳐진다.

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이브가 9월 10일 서울 성수동 앤더슨씨에서 열리는 '스포티파이 하우스 서울'에 출격한다.

'스포티파이 하우스 서울'은 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이가 선보이는 음악과 팬 경험을 결합한 대규모 오프라인 행사다. 올해는 10일부터 13일까지 매일 각기 다른 음악 장르를 중심으로 역대 최대 규모의 라이브 공연이 펼쳐진다. 이브는 세계적인 DJ 디플로를 비롯해 다이나믹 듀오, 혁오, 라이즈 등 국내외 간판급 아티스트들과 함께 라인업에 이름을 올렸다.

이브는 '일렉트로닉 & K팝'을 테마로 한 공연 첫날 무대에 올라 특유의 유니크한 보컬과 감각적인 퍼포먼스를 앞세워 독보적인 음악 세계를 펼쳐낸다. 그는 최근 발매한 EP 4집 '네일'을 통해 국경과 언어를 초월해 하나로 연결되는 감각의 순간을 포착한 뚜렷한 색채의 음악을 선보여 호평받은 만큼, 뜨거운 반응이 예상된다.

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이브는 유럽 9개 도시와 북남미 14개 도시를 도는 대규모 월드투어를 성황리에 마쳤다. 특히 유럽 투어는 전회차 매진을 기록하며 가파른 성장세를 입증했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com