방송 출연 유명 산부인과 원장, 병원서 의식 잃은 채 발견..프로포폴 투약 혐의 체포

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[스포츠조선 박아람 기자] 지상파와 유튜브를 통해 활발히 활동해온 서울 강남의 한 산부인과 의사가 자신이 운영하는 병원에서 프로포폴을 투약한 혐의로 경찰 조사를 받고 있다.

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10일 국민일보에 따르면 서울 강남경찰서는 강남구 신사동에서 산부인과를 운영하는 대표원장 A씨를 마약류관리법 위반 혐의로 현행범 체포한 뒤 현재 불구속 상태로 수사를 진행하고 있다.

사건은 지난 6일 저녁 A씨가 자신의 병원 안에서 의식을 잃은 채 발견되면서 알려졌다. A씨의 지인이 119에 신고했고, 소방 당국의 공동 대응 요청을 받은 경찰이 현장에 출동해 A씨를 체포한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨가 향정신성의약품으로 분류되는 프로포폴을 스스로 투약한 것으로 보고 정확한 경위를 확인하고 있다. 향후 투약 횟수와 과거에도 같은 방식으로 약물을 사용한 사실이 있었는지 등도 조사할 예정이다.

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A씨는 그동안 방송과 유튜브 콘텐츠 등에 출연하며 여성 건강 및 성교육과 관련한 정보를 전달해온 인물로 알려졌다. 관련 분야의 책을 출간하기도 했으며, 현재 A씨가 운영하는 병원은 휴진에 들어간 상태다.

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프로포폴은 수면마취나 전신마취를 유도할 때 의료 현장에서 사용하는 정맥 마취제다. 적정 용량을 벗어나 사용할 경우 호흡이나 혈압 등에 심각한 영향을 줄 수 있어 의료진의 관리 아래 사용해야 한다.

tokkig@sportschosun.com