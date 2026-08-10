[공식] 트와이스 정연, 11년 함께한 JYP와 결별…친언니 공승연과 배우 변신

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 트와이스 정연이 JYP엔터테인먼트(이하 JYP)를 떠난다.

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정연은 10일 자신의 계정에 손편지를 게재, JYP와의 결별 소식을 알렸다.

정연은 "10대 시절부터 지금까지 오랜 시간을 함께했던 JYP를 떠나 이제는 새로운 곳에서 또 다른 시작을 해보려고 합니다. 익숙한 곳을 떠나는 게 두렵기도 했지만 저를 믿어준 멤버들과 원스가 있어 용기를 낼 수 있었습니다"라고 밝혔다.

이로써 정연은 11년간 동고동락 해 온 JYP와의 오랜 인연을 마무리 한다.

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정연은 "말로는 다 표현하지 못할 만큼 고마운 우리 멤버들과 원스. 그리고 저를 성장하게 해주신 JYP 식구들께 감사드립니다. 원스(트와이스 공식 팬클럽) 에게 꼭 이야기하고 싶은 한 가지는 보금자리를 옮겨 새로운 도전을 시작하게 되었지만, 제 안의 가장 큰 중심인 트와이스는 지금처럼 변함없이 지켜갈 거고 트와이스의 멤버로서 원스 앞에 서는 일은 언제나 첫 번째일 거예요. 사랑해 주셨던 트와이스의 정연으로서의 발걸음도, 앞으로 만나게 될 유정연의 새로운 도전도 모두 진심을 담아 한 걸음씩 준비해 나가겠습니다"라고 약속했다.

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또 "그동안 저를 믿어주시고 항상 곁을 지켜주셔서 진심으로 감사드립니다. 앞으로도 우리 함께 만들어 갈 시간이 아주 많으니 소중한 시간들을 더 예쁘게 채워갈 수 있도록 많이 노력하겠습니다. 늘 감사합니다"라고 덧붙였다.

그가 새롭게 둥지를 옮긴 곳은 친언니 공승연을 비롯해 진구 변우석 등이 소속된 바로엔터테인먼트다. 이 곳에서 정연은 배우 유정연으로서 또 다른 2막을 연다.

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정연은 2015년 그룹 트와이스로 데뷔, '치얼업' '티티' 등의 메가히트곡을 발표하며 전 세계 팬들의 큰 사랑을 받아왔다. 또한, 음악 활동뿐만 아니라 예능, MC 등 다방면으로 활약해왔다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com