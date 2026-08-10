'5500평 대저택' 추신수, 1년에 1600억원 벌었다...실력으로 올린 '추추트레인' 역사

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[스포츠조선 김수현기자] 전 야구선수 추신수가 메이저리그 진출 당시 받았던 계약금과 이후 연봉이 크게 오른 과정을 공개해 눈길을 끌었다.

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10일 tvN STORY 공식 SNS 채널에는 이날 오후 8시 방송되는 '남겨서 뭐하게' 선공개 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서는 MC 이영자가 추신수와 김병현, 오승환에게 메이저리그에서 뛰던 시절 계약금에 대해 질문하는 모습이 담겼다.

이영자는 "MLB에서 뛸 때 계약금이 얼마였냐"고 물었고, 이에 추신수와 오승환은 입을 모아 "김병현 형이 제일 많이 받았다"고 답했다.

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뜻밖의 관심에 김병현은 난처한 듯 미소를 지었다. 이어 "아마추어 선수로는 제일 많다고 들었다"며 자신의 계약금에 대해 입을 열었다.

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김병현은 메이저리그 진출 당시 225만 달러의 계약금을 받은 것으로 알려졌다. 방송에서는 이를 현재 환율로 약 30억 원에 달하는 금액으로 소개해 놀라움을 자아냈다.

추신수 역시 자신의 계약금을 솔직하게 공개했다. 그는 "저는 계약금으로 135만 달러를 받았다"고 밝혔다.

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당시부터 남다른 기대를 받았던 추신수는 이후 메이저리그에서 꾸준히 활약하며 자신의 가치를 증명했다. '추추트레인'이라는 별명으로 불린 그는 뛰어난 타격과 빠른 주루 능력을 앞세워 자신의 입지를 다졌다.

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특히 추신수는 데뷔 당시 받은 계약금에 머무르지 않고 꾸준한 활약을 통해 몸값을 크게 끌어올렸다.

방송에서는 추신수가 이후 연봉을 크게 높여 약 1600억 원에 달하는 연봉을 받게 됐다는 이야기가 전해져 출연진을 놀라게 했다.

한편 추신수는 2004년 하원미와 결혼해 슬하에 두 아들과 딸을 두고 있다.

추신수 부부는 방송을 통해 5500평에 달하는 미국 자택의 어마어마한 규모를 공개해 놀라움을 안기기도 했다.

shyun@sportschosun.com