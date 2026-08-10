'앞트임 복원' 강예원, 인지도 굴욕에 속상 "사람들이 나는 못 알아봐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 강예원이 인지도 굴욕을 당했다.

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10일 한채아의 유튜브 채널에서는 '부산 가면 술찌도 취한다구요'라는 제목의 영상이 게재됐다.

한채아는 "예원 언니가 부산 놀러 가자 해서 가는데 비가 온다. 심지어 1박 2일이다. 저는 사실 당일인 줄 알았다"며 강예원과 함께 부산 여행을 떠났다.

부산 여행 첫 코스는 깡통시장과 국제시장. 강예원은 영화 '국제시장' 윤제균 감독에게 맛집을 추천 받고 깡통시장으로 들어갔다. 한채아를 본 시장 사장님은 "한혜진 맞냐"고 물었고 한채아는 "한까지는 맞았다"고 밝혔다. 사장님은 한채아가 부산 사람인 것도 알아봤다. 이 가운데 강예원은 "나는 모른다. 나는 못 알아본다"고 토로했다.

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한채아는 "고향이 오니까 많이 알아봐 주신다"고 어깨를 으쓱했고 강예원은 "채아야 너랑 와서 다행이다. 나만 왔으면 못 알아봤을 거다"라고 서운해했다.

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한편, 배우 강예원은 방송을 통해 7차례 눈 성형을 받았다고 고백했다. 이후 앞트임 복원 수술을 받았다고 밝힌 강예원은 확 달라진 비주얼로 화제가 됐다.

wjlee@sportschosun.com