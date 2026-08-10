정진형♥’ 모델 아내, 신경교종 뇌종양 수술...“남편 헌신에 감사”

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 정진형의 아내이자 일본 모델로 활동 중인 키타자와 마유가 최근 뇌종양 수술을 받은 사실을 직접 알렸다.

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키타자와 마유는 10일 개인 계정을 통해 그동안 공개하지 않았던 건강 관련 소식을 전했다.

그는 "사실 얼마 전 신경교종(뇌종양)이 발견돼 뇌 수술을 받았다"며 갑작스럽게 치료를 시작하게 된 상황을 털어놨다.

특별한 이상을 느껴 병원을 찾았던 것은 아니었다. 키타자와 마유는 "'혹시 모르니 검사를 받아보자'는 생각으로 받은 검사가 계기가 됐다"고 설명했다. 예상하지 못했던 진단을 받은 뒤 수개월 동안 치료와 수술에 집중하기 위해 활동을 잠시 내려놓았다고 밝혔다.

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수술은 다행히 큰 문제 없이 끝났다. 현재 회복 과정에 있는 그는 "지금은 조금씩 원래의 생활로 돌아가고 있다"며 일상을 다시 찾아가고 있다고 전했다.

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이번 일을 겪으며 평범했던 하루의 소중함도 새롭게 느꼈다고 했다. 키타자와 마유는 "이번 경험을 통해 아무렇지 않게 흘러가는 일상과 소중한 사람들과 웃을 수 있는 날들이 얼마나 행복한 것인지 다시 한 번 깨달았다"고 말했다.

힘든 치료 기간 동안 곁을 지켜준 가족과 주변 사람들에게 감사한 마음도 전했다. 특히 남편 정진형을 향해 "매일 병원으로 면회를 와준 남편과 달려와 준 가족, 친구들, 저를 지지해 주신 선생님과 간호사분들께 정말 감사드린다"고 고마움을 표현했다.

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한편 정진형과 키타자와 마유는 2024년 결혼 소식을 알렸다. 정진형은 2014년 Mnet '믹스앤매치'를 통해 대중에게 이름을 알렸으며, 이후 소속사를 떠나 2017년 솔로 가수로 데뷔했다.

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1999년생인 키타자와 마유는 일본 모델로 활동하며 한국에서도 얼굴을 알렸다.

tokkig@sportschosun.com