'김수현 명예훼손' 유튜버 권영찬, 결국 검찰 일부 송치…"비방 목적·허위 인식 인정"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김수현과 관련해 허위 사실을 유포하며 명예를 훼손한 혐의를 받는 개그맨 출신 유튜버 권영찬이 검찰에 넘겨졌다.

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10일 머니투데이 단독 보도에 따르면 서울강남경찰서는 지난달 22일 권영찬을 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다.

경찰은 권영찬이 자신이 방송에서 다룬 내용이 허위일 가능성을 인식하고 있었음에도 김수현을 비방할 목적으로 관련 내용을 전파했다고 판단한 것으로 전해졌다.

특히 경찰은 권영찬이 고(故) 김새론 유족으로부터 전달받은 사진 자료 외에는 관련 주장의 구체적인 사실관계를 별도로 확인하지 않은 점을 근거로 들었다.

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경찰은 머니투데이에 "권씨가 마치 정확한 사실을 확인한 것처럼 방송했다"며 "김수현을 비방할 목적이 있었다고 보인다"고 밝혔다.

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권영찬은 지난해 3월부터 4월 사이 자신의 유튜브 채널 라이브 방송을 통해 김수현과 고 김새론을 언급하면서 김수현이 미성년자였던 고인을 상대로 '그루밍'(정신적 지배)을 하고 성관계를 했다는 취지의 내용을 사실인 것처럼 방송한 혐의를 받는다.

앞서 김수현의 한국 및 글로벌 팬 연합은 지난해 4월 30일 권영찬을 포함해 악성 댓글 작성자 등 100여 명을 명예훼손 혐의로 고발했다.

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당시 팬 연합 법률대리인인 법무법인 도아 양태영 변호사는 "김수현을 향한 지속적인 악의적 비방과 허위사실 유포, 명예훼손 및 인격 모독을 더 이상 좌시하지 않기 위해 고발을 진행하게 됐다"고 설명했다.

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팬 연합은 당시 권씨에 대해 60여 건을 고발했으며 이 가운데 90% 이상은 불송치되고 일부만 검찰에 송치됐다.

권영찬은 관련 혐의를 부인해왔다. 그는 김수현에 대한 명예훼손이 사실이라면 당사자가 아닌 팬들이 고발할 이유가 있느냐는 취지로 주장하며 자신이 방송한 내용에 대해 "허위사실이 아니다"라고 반박한 것으로 알려졌다.

다만 이번 수사에서 경찰은 권영찬의 주장을 받아들이지 않고 혐의가 인정된다고 판단해 사건을 검찰에 송치했다. 향후 검찰은 경찰 수사 결과와 관련 자료를 토대로 기소 여부 등을 검토할 전망이다.

한편 김수현은 지난해 3월 고 김새론이 미성년자였던 시절부터 교제했다는 의혹이 제기되면서 활동을 사실상 중단했다. 김수현 측은 고인과 교제한 사실은 인정하면서도 교제 시기는 고인이 성인이 된 이후라며 미성년자 교제 의혹을 일관되게 부인해왔다.

고 김새론 유족 측은 지난해 5월 김수현을 아동복지법 위반 혐의 등으로 고소했지만, 경찰은 최근 관련 혐의가 인정되지 않는다고 보고 '혐의없음'으로 불송치 결정했다.

김수현 측 역시 경찰의 불송치 결정 이후 "고인이 아동이었던 시기에 교제하거나 성적 학대 등 아동복지법을 위반했다는 혐의는 인정되지 않았다"며 수사기관의 결론을 강조했다.

olzllovely@sportschosun.com