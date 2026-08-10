'임신' 이다해, 손녀 옷에 유별난 친정엄마 "까슬거릴까 봐 택 다 떼"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이다해가 임신 중 근황을 공개한 가운데, 벌써부터 손녀를 위한 준비에 나선 친정엄마의 모습이 눈길을 끌었다.

Advertisement

이다해는 10일 "이르지만, 또 이르지만은 않은 준비. 많은 이모·삼촌들에게 벌써 예쁜 선물을 한가득 받았어요. 우리 해븐이는 좋겠다. 태어나기도 전부터 이렇게 사랑을 듬뿍 받고 있어서"라며 여러 장의 사진을 공개했다.

사진에는 이다해가 지인들로부터 임신 축하 선물로 받은 아기 옷들이 한가득 담겨 있다. 알록달록한 아기 옷부터 각종 육아용품까지, 태어나기 전부터 쏟아진 선물들이 시선을 사로잡았다.

특히 이다해는 "딸 닮아 택 까슬거린다고 싫어할까 봐 하나하나 다 떼어주는 할머니"라며 아기 옷에 붙은 택을 일일이 제거하는 어머니의 모습을 공개했다.

Advertisement

이다해의 어머니는 손녀가 입을 옷을 직접 다림질하는 모습까지 보여주며, 태어나기도 전부터 각별한 손녀 사랑을 드러내 훈훈함을 더했다.

Advertisement

한편 이다해는 2023년 가수 세븐과 8년 열애 끝에 결혼했다. 지난 5월 딸 임신 소식을 전했으며, 오는 11월 출산 예정이다. 2세의 성별은 딸인 것으로 전해졌다.

jyn2011@sportschosun.com