안선영, 子 2달만에 또 떠나보냈다…"안 울겠단 약속 오늘은 못 지켜"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 안선영이 캐나다 유학길에 오른 아들과 다시 이별하는 순간을 공개하며 먹먹한 심경을 전했다.

Advertisement

안선영은 10일 자신의 SNS에 "2달이 정말 거짓말처럼 눈 깜짝할 사이에 날아가 버렸네"라며 "재잘재잘 까부는 목소리가 귀에 쨍하니 들려서 더 기분이 이상하다. 바로 가고 안 울겠다고 한 약속은 오늘은 못 지킬 것 같다"고 적었다.

함께 공개한 사진에는 아들과 보낸 마지막 일상이 고스란히 담겼다. 카페에서 안선영 아들은 안선영 모친의 손목에 팔찌를 직접 채워줬다. 안선영은 아들을 바라보며 미소를 짓고 있었지만 사진에는 '기쁘고 슬프고 아프고 예쁘고'라는 문구가 더해져 복잡한 엄마의 마음을 짐작하게 했다.

또 다른 사진에서는 쇼핑몰 복도를 함께 걸어가는 모자의 뒷모습이 눈길을 끌었다. 안선영은 아들의 어깨를 다정하게 감싸 안은 채 발걸을음을 옮겼고 "매번 거듭해도 익숙해지지 않는 인사. 안녕"이라는 글귀를 남기며 아쉬움을 드러냈다.

Advertisement

특히 아들이 엄마에게 남긴 손편지도 공개됐다. 편지에는 "나와의 추억들은 잘 기억해줘", "또 빨리 캐나다 와", "날 잊지 마"라는 글과 함께 안선영의 모습을 직접 그린 그림이 담겨 보는 이들의 마음을 뭉클하게 만들었다.

Advertisement

팬들은 "엄마 마음이 너무 이해된다", "손편지가 눈물 난다", "아들도 엄마를 정말 많이 사랑하는 게 느껴진다", "다음 만남까지 건강하게 잘 지내길 바란다" 등의 응원을 보냈다.

안선영은 최근 아들의 캐나다 하키 유학을 위해 한국과 캐나다를 오가며 생활하고 있다.

Advertisement

한편 안선영은 홈쇼핑과 방송 활동을 이어가는 한편 자신의 SNS와 유튜브 채널을 통해 육아와 일상을 솔직하게 공개하며 팬들과 소통을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com