김지원, 어린이병원에 1억 기부..“드라마 촬영 중 아픈 아이들 접하고 결심”

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김지원이 아픈 어린이들과 가족들을 돕기 위해 따뜻한 나눔을 실천했다.

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서울대어린이병원은 김지원이 지난 7일 병동 환경을 개선하고 경제적인 어려움을 겪는 환자들의 치료를 지원하는 데 써달라며 1억원을 전달했다고 10일 밝혔다.

이번 후원금은 전국에서 치료를 위해 서울대어린이병원을 찾는 중증희귀난치질환 환아들의 의료비 부담을 덜어주는 한편, 장기간 병원 생활을 하는 어린이들이 보다 안전하고 쾌적하게 지낼 수 있도록 병동 시설을 정비하는 데 활용될 예정이다.

김지원이 기부를 결정하게 된 계기에는 드라마 '닥터X' 촬영 중 마주한 의료 현장이 있었다. 그는 "드라마 '닥터X' 촬영 중 고생하는 의료진과 아픈 아이들의 이야기를 가까이서 접하고 기부를 결심했다"며 "지금도 애쓰고 계신 의료진, 환아와 가족들에게 진심으로 감사와 응원의 마음을 전하고 싶다"고 말했다.

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서울대어린이병원은 소아암과 백혈병을 비롯해 치료 과정이 복잡한 중증 소아질환과 희귀난치질환을 전문적으로 진료하는 기관이다. 장기간 치료나 반복적인 수술이 필요한 환아들이 많아 의료비뿐 아니라 병원 생활에 따른 부담도 큰 상황이다.

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채종희 서울대어린이병원장은 김지원의 후원에 감사의 뜻을 전하며, 경제적 어려움으로 치료에 부담을 느끼는 환아 가정을 지원하고 어린이들이 보다 안전하고 편안한 환경에서 치료에 집중할 수 있도록 기부금을 의미 있게 사용하겠다고 밝혔다.

tokkig@sportschosun.com