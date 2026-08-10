트와이스 정연, 친언니 공승연 소속사서 배우 도전..JYP 떠나 새 출발

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 걸그룹 트와이스 멤버 정연이 JYP엔터테인먼트를 떠나 바로엔터테인먼트에서 새로운 출발에 나선다.

Advertisement

10일 바로엔터테인먼트 측은 "다채로운 매력과 무한한 가능성을 지닌 정연과 소중한 인연을 맺게 되어 진심으로 기쁘다. 연기에 대한 정연의 진정성 있는 태도와 진심에 깊이 공감했다"라며 "정연이 아티스트로서 오랜 시간 쌓아온 글로벌한 존재감을 기반으로 배우로서의 새로운 도전은 물론, 그룹 활동 또한 원활히 이어갈 수 있도록 다방면에서 아낌없이 지원하는 든든한 파트너가 되겠다"라고 밝혔다.

정연은 2015년 그룹 트와이스로 데뷔하며 탁월한 비주얼과 매력적인 음색, 꾸준한 활동을 통해 전 세계 팬들의 큰 사랑을 받아왔다. 또한, 음악 활동뿐만 아니라 예능, MC 등 다방면으로 활약하며 대중성까지 갖춘 올라운더로서 바로엔터테인먼트와 새롭게 손을 잡으며 배우로 펼쳐나갈 행보에 기대와 관심이 모아지고 있다.

앞서 이날 정연은 자신의 SNS를 통해 "10대 시절부터 지금까지 오랜 시간을 함께했던 JYP를 떠나 이제는 새로운 곳에서 또 다른 시작을 해보려고 한다"며 JYP와의 결별 소식을 전했다.

Advertisement

한편 바로엔터테인먼트에는 정연의 친언니인 배우 공승연을 비롯해 진구, 변우석, 박정우, 이유미, 이홍내, 이수경, 이채민, 김시아 등이 소속돼 있다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com