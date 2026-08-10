'갑상선암 재발' 민지영, 3개월만 첫 외출에 감격 "창살 없는 감옥처럼 지내"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 민지영이 발 부상을 딛고 첫 외출에 감격했다.

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9일 민지영의 유튜브 채널에서는 '해도 해도 할 일이 끝이 없는 영국 캠핑카 살이'라는 제목의 영상이 게재됐다.

발가락 부상으로 캠핑카 근처에서만 지냈다는 민지영은 오랜만에 버스를 타고 시내로 나갔다. 민지영은 "제가 3개월 만에 첫 외출이다. 캠핑카에서 맨날 창살 없는 감옥처럼 갇혀 지내다가 가끔 마트나 종종걸음으로 다녀왔지 이렇게 캠핑카를 떠나서 먼 거리를 나가는 건 정말 3개월 만에 처음이다. 제 첫 외출을 응원해달라. 지금 발 상태가 괜찮다"고 기뻐했다.

민지영의 남편 역시 "오랜만에 제대로 나오니까 너무 좋다"고 밝혔고 민지영은 "제가 발을 다치고 정말 오랜만에 하는 외출이다. 여행 새롭게 시작하는 기분"이라며 설렘을 드러냈다.

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민지영은 "그동안 창살없는 감옥에 갇혀서 사는 듯한 기분이었다. 말리지 마라. 나 앞으로 진짜 열심히 여행할 거다"라며 "걷는 거 괜찮아 보이지 않냐. 처음에 다쳤을 때는 잠깐 마트만 들어가도 마트에서 장보다 중간에 너무 발이 아파서 울었다. 뭐든 시간이 약이다. 다치거나 아프거나 마음의 상처 또한 모든 건 그만큼 회복의 시간을 가져야 한다"고 밝혔다.

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한편, 배우 민지영은 2021년 갑상선암 수술을 받았으나 지난 2일 "왼쪽 갑상선에도 암 판정을 받게 돼 결국 완치 판정을 못 받게 됐다"고 고백했다. 남편인 쇼호스트 김형균과 캠핑카 세계 여행 중인 민지영은 "그래도 앞으로 추적 관찰만 잘하면 캠핑카 세계여행을 계속 이어나갈 수 있다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com