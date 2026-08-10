'선업튀' 서혜원, 엄마 된다…결혼 4개월 만에 전한 임신 소식

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 서혜원이 엄마가 된다. 결혼 소식을 전한 지 약 4개월 만에 직접 임신 소식을 알리며 많은 축하를 받고 있다.

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서혜원은 10일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 하트 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진에는 앙증맞은 아기 옷과 인형, 출산을 축하하는 선물이 담겨 눈길을 끌었다. 특히 메모지에는 "혜원이 Baby 탄생을 축복하고 기대하며 행복한 엄마가 되어라"라는 축하 메시지가 적혀 있어 임신 소식을 짐작하게 했다. 서혜원은 별도의 장문의 글을 남기지 않았지만 사진만으로도 새로운 가족을 맞이하게 된 기쁜 소식을 전하며 팬들의 축하를 받았다.

누리꾼들은 "너무 축하드린다", "건강하게 순산하시길", "결혼한 지 얼마 안 된 것 같은데 벌써 엄마라니", "예쁜 아기 만나길 바란다" 등 응원의 메시지를 남겼다.

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앞서 서혜원은 지난 4월 자필 편지를 통해 결혼 사실을 직접 알렸다. 당시 그는 "저의 인생 소식을 조심스럽게 전해드리려 한다"며 "서로의 삶을 함께하기로 약속한 소중한 동반자를 만나 부부의 연을 맺게 됐다"고 밝히며 팬들의 축하를 받았다. 이번에는 결혼에 이어 임신 소식까지 전하면서 또 한 번 인생의 새로운 출발을 알리게 됐다.

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2018년 웹드라마 '한입만'으로 데뷔한 서혜원은 이후 SBS '사내맞선', tvN '환혼', ENA '이상한 변호사 우영우' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 특히 tvN '선재 업고 튀어'에서는 임솔(김혜윤 분)의 절친 이현주 역을 맡아 현실감 있는 연기로 많은 사랑을 받으며 대중에게 눈도장을 찍었다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com