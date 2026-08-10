육중완, 망원동 옥탑방 살더니..결혼 후 딸 교육 위해 목동 이사 "다른 세상 사는 느낌" ('탐비')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 육중완이 딸의 교육을 위해 이사했다고 밝혔다.

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10일(오늘) 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀'에는 '생활 밀착형 뮤지션' 육중완이 일일 탐정으로 함께해 분위기를 달군다.

육중완은 2011년 밴드 '장미여관'으로 데뷔한 뒤, 현실적인 가사와 특유의 재치로 대중의 공감을 얻어왔다. 한때 리얼한 옥탑방 생활을 공개하며 큰 사랑을 받았던 육중완은 최근에는 딸의 교육을 위해 망원동을 떠나 목동으로 이사하며 '목동파파'로 새로운 일상을 보내고 있다.

이날 데프콘이 "평생 망원동에 뼈를 묻을 줄 알았는데 깜짝 놀랐다"고 하자, 육중완은 "평지도 많고 공원도 많아서 아내와 아이는 만족하는데 저만 다른 세상에 사는 느낌이다. 목동에서 취한 사람은 저밖에 없다"며 생생한 목동 생활기를 전한다.

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이어 육중완의 웃픈 '목동 적응기'도 공개된다. 홍대 뮤지션 동생이 놀러와 오전 11시부터 낮술을 마셨다는 그는 "나와 보니 아이들 하교 시간이었다. 고개를 숙이고 있는데 한 어머니가 알아봐서 인사를 나누다 그대로 화단에 넘어졌다"고 밝혀 폭소를 안긴다.

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한편 이날 '사건 수첩'에서는 며느리의 불륜 낌새를 눈치채고 탐정단을 찾아온 시어머니의 기막힌 사연이 소개된다. 의뢰인의 아들은 시골에서 태어나 그 흔한 과외나 학원 한 번 다니지 않고도 명문대에 진학해 장학금으로 유학까지 마친 수재였다. 현재는 철학과 교수로 재직 중인 일명 '개천에서 난 용'으로, 의뢰인에게는 누구보다 자랑스러운 아들이었다. 그러던 어느 날, 아들 부부의 신혼집을 찾아간 의뢰인은 집 앞에서 낯선 남자와 마주쳤고, 직감적으로 그가 며느리와 수상한 관계라는 것을 알아챘다. 의뢰인은 "분명히 그 남자한테서 우리 며느리 냄새가 났다. 벌건 대낮인데 안방 이불도 흐트러져 있었다"며 며느리의 외도를 확신했다. 하지만 며느리는 그에 대해 "옆집 남자"라고 둘러대며 의뢰인의 의심을 일축했다.

탐정단은 곧바로 조사에 착수했고, 불과 24시간도 되지 않아 의뢰인 며느리가 집 앞에서 봤던 남자와 대놓고 불륜을 저지르는 현장을 포착하며 의뢰인의 의심이 사실이었음을 확인한다. 그런데 더욱 놀라운 사실은 의뢰인의 아들 역시 아내의 외도를 이미 알고 있었다는 것이다. 앞서 의뢰인의 아들은 아내의 불륜 현장을 목격하고 "인간은 모두 성적 자율성을 보장받아야 한다. 난 너와 결혼했다고 해서 너를 독점하고 싶지 않다"며 오히려 이를 지지했다. 이를 지켜보던 일일 탐정 육중완은 "뭐야, 이 가치관은? 이게 지금 한국에 있는 일이냐"며 경악을 금치 못한다. 하지만 진짜 충격은 그 다음이었다. 의뢰인의 아들이 아내의 외도를 허락하게 된 데에는 누구도 예상하지 못한 비밀이 숨겨져 있었던 것이다. 그의 감춰진 속사정이 밝혀지자 김풍은 "쓰레기 같다"며 분노를 터뜨리고, 데프콘은 "그동안 정말 충격적인 사연이 많았지만 충격 오브 충격"이라며 말을 잇지 못한다.

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'사건 수첩' 속 파격적인 부부의 사연을 접한 육중완은 자신이 직접 겪은 역대급 '불륜 실화'를 털어놓아 현장을 술렁이게 한다. 그는 "전에 살던 집에 큰 사건이 하나 있었다"며 "윗집 남편과 아랫집 아내, 아랫집 남편과 윗집 아내가 서로 바람이 나서 결국 소문이 퍼지고 도망갔다"고 전해 놀라움을 안긴다.

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육중완이 직접 목격한 기막힌 맞바람 실화, 그 자세한 이야기는 8월 10일 월요일 밤 10시 채널A '탐정들의 영업비밀'에서 확인할 수 있다.