소유, '삼전닉스 수익금'으로 마련한 초호화 자가 공개 "사우나방까지..로망 실현"

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[스포츠조선 이게은기자] 가수 소유가 으리으리한 새 집을 공개했다.

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10일 '소유기' 유튜브 채널에는 '6년 만에 이사한 소유 집 최초 공개.. !! (+가구, 인테리어, 시공)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

소유는 새 집을 소개하며 "이 집에 와서 모든 곳에 다 손을 댔다"라며 전체 리모델링을 진행했다고 밝혔다. 공개된 집은 전체적으로 화이트톤을 적용해 깔끔하고 세련된 분위기를 자아냈다. 특히 운동장을 연상케 할 만큼 널찍한 구조가 눈길을 끌었으며, 사우나방부터 헬스방, 작업실, 드레스룸 등 다양한 공간이 마련돼 있었다.

소유는 "욕심이 더 생긴다. 내 집이라고 생각하니까 마음도 편하다. (인테리어는) 질리면 또 바꾸면 되지 않나"라며 새 집에 대한 만족감을 드러냈다. 이어 "전 집에서 이루지 못한 로망을 이 집에서는 꿈의 나래를 펼치며 누리고 있는 것 같다. 좋은 집에 잘 왔으니 좋은 일들이 생기길 바란다"라며 기대감을 전했다.

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한편 소유는 10년 전 투자한 주식 수익금이 새 집을 마련하는 데 큰 도움이 됐다고 밝혀 화제를 모았다. 소유는 "10년 전쯤 주식 공부를 해보자는 생각으로 삼성전자와 SK하이닉스 주식에 1억 원 정도를 넣어뒀다. 이사할 시기가 됐을 때 엄마가 주식 이야기를 꺼냈고, 이 수익금 덕분에 새 집으로 이사할 수 있었다"고 밝혔다.

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joyjoy90@sportschosun.com