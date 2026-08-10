'윤후 엄마' 김민지, 10년만에 찾은 곳서 달라진 모습 "나만 많이 변한 듯"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 윤민수의 전 아내이자 윤후의 엄마 김민지 씨가 오랜만에 근황을 공개했다.

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김민지 씨는 10일 "십년은 된 것 같다. 후야 어릴 때 오고 예전과 같은 풍경인데 나만 많이 달라져 있네. 바람도 강물도 노을도 그대로인데 그때의 나와 지금의 나는 참 많이 변한 듯. 오랜만이라 더 반갑고 괜히 마음 한켠이 뭉클해지는 저녁"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 김민지 씨는 여행을 떠나 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다. 아름다운 풍경을 배경으로 여유를 만끽하는 가운데, 여리여리한 몸매와 청순하면서도 우아한 미모를 드러내 시선을 사로잡았다.

특히 과거 아들 윤후와 함께 찾았던 장소를 다시 방문한 듯한 모습으로, "후야 어릴 때 오고"라고 회상하며 남다른 감회를 전해 눈길을 끌었다.

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한편 윤민수는 2006년 김민지 씨와 결혼해 아들 윤후를 품에 안았으나, 지난 2024년 이혼했다. 윤후는 현재 미국 노스캐롤라이나대학교(UNC)에서 경영학을 전공 중이다.

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jyn2011@sportschosun.com