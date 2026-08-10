'미코 진 출신' 김지연, 17kg 빼고 확 달라졌다.."신기한 경험"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 미스코리아 출신 김지연이 다이어트에 대한 생각을 밝혔다.

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7일 쥬비스 다이어트 유튜브 채널에는 '네 명이 합쳐 75kg 뺐습니다… 직접 물어본 다이어트의 현실'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 김지연은 체중 감량 전을 떠올리며 "살이 찐 걸 자각 못했는데 막상 살이 찌니까 몸이 아프기 시작했다. 내 나이에 이걸 어떻게 되돌리지 싶어서 막막했던 것 같다"고 털어놨다.

그러면서 "감량하는 과정이 쉽지만은 않았다. 그런데 다이어트하니까 이렇게 깔끔하게 건강이 돌아오나 싶어서 너무 신기한 경험이었다"고 밝혔다.

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특히 외모 변화를 절실히 체감했다는 그는 "체중 감량 전에는 사진이 찍히면 '나는 왜 이렇게 사진이 안 받아. 카메라가 이상해'라고 생각했는데 지금 찍으면 다 멀쩡하게 나온다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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김지연은 "(예전에는) 거울을 봤을 때 살찐 내 모습은 둘째 문제고 굉장히 지치고 힘들고 아픈 내가 있는 것 같은 느낌이어서 그게 보기 싫었던 것 같다. '왜 이렇게 힘들게 사니?' 이런 느낌이었다"고 밝혔다.

이어 "어느 순간 살쪘을 때 사진을 찍으면 얼굴이 크게 나오니까 꽃받침을 했다. 그런데 팔뚝을 생각하지 못했던 거다. 하나를 얻고 하나를 포기했다"고 털어놨다.

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하지만 손쉽게 살을 빼주는 약물 다이어트를 선택하지 않았다는 그는 "(주변 사람들이) 주사 맞으면 금방 빠지는데 왜 시간과 노력을 투자하냐고 하길래 '나는 몸을 해치고 싶지 않다'고 딱 한 마디 했다"고 말했다.

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그러면서 "내가 한 다이어트는 정말 몸이 정갈해지는 느낌의 다이어트였다. 밥 3끼 다 먹고, 운동도 내가 무리해서 하는 것도 없고 수면시간도 지켰다"고 설명했다. 이어 "약물 다이어트하는 분들은 손쉬운 방법이긴 하지만 조금 더 날 생각하는 방법을 선택하는 걸 적극 추천해 드리고 싶다"고 덧붙였다.

한편 김지연은 지난 3월 5개월 만에 약 17kg 감량에 성공했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.