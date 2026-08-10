오초희 변호사 남편, 충격 육아 장면..아이 분유 줄줄 게워내 '경악'

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[스포츠조선 정유나 기자] 오초희의 변호사 남편이 쌍둥이 육아 중 아슬아슬한 모습을 보여 충격을 안겼다.

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10일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서는 오초희가 결혼 3년 차 쌍둥이 엄마로 돌아와 변호사 남편과의 예사롭지 않은 갈등을 털어놨다.

두 사람은 교제 7개월 만에 결혼해 소중한 쌍둥이까지 품에 안았다. 그러나 행복할 것만 같았던 두 사람은 현재 340km 떨어져 주말 부부로 생활하고 있다는데. 남편은 서울에서, 오초희와 생후 80일 된 쌍둥이는 친정어머니가 있는 전남광주특별시에서 지내고 있는 것. 평일 내내 혼자 쌍둥이를 돌보는 오초희는 "주말에도 똑같다. 공간만 다를 뿐"이라고 주말부부의 현실을 토로했다.

두 사람은 주말에도 같은 공간에 함께 있었지만, 오초희가 홀로 육아를 도맡았다. 남편은 아이들의 울음소리에도 아랑곳하지 않은 채 일에 열중하는 모습을 보였다.

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특히 남편의 아슬아슬한 육아 태도가 충격을 안겼다. 남편은 노트북을 보면서 한 손으로 아이에게 분유를 먹이다가 잘못 먹였고, 결국 아이가 분유를 게워내는 상황까지 벌어졌다. 이를 지켜보던 MC들은 안타까움을 감추지 못했다.

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오초희는 "아이들과 같이 있는 1분 1초가 중요한 시기인데 남편은 주말 하루조차 일에 빠져 있으니까 너무 화가 난다"고 토로했다.

쌍둥이 육아에 지친 오초희는 남편이 아이들에게 진심을 다하지 않는다고 불만을 토로했고, 남편은 일이 바쁘다고 맞섰다.

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오초희는 "당신이 힘들게 일하는거 알겠다. 나는 근데 당장이 힘들다. 나는 일주일간 육아하는데 당신은 하루도 할애를 못하는거냐. 아빠로서 역할을 못하는 거다"라고 지적했다. 하지만 남편은 "돈을 벌면서 시간은 아이들한테 쏟으라는 거지 않느냐. 두 가지를 동시에 잡을 수 있는 방법이 있느냐"고 맞섰다.

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jyn2011@sportschosun.com