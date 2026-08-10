'정준영 단톡방' 이종현, 씨엔블루 탈퇴 후 근황 "세상과 등지고 지내다 살아보려 일 배워"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 전 씨엔블루 멤버 이종현이 직접 근황을 전했다.

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이종현은 10일 "이 계정을 8년 비워뒀다. 계정이 해킹당해서 지금도 소개 글을 수정 요청한 상태"라는 글을 남겼다.

그는 "세상과 등지고 지낸 몇 년이 있었다. 그 후로는 살아보려 일을 배웠다. 작지만 8년간, 뷰티 쪽 마케팅에 재미를 느끼며 전문적으로 해오고 있다"고 밝혔다.

이어 "요즘 나의 하루다. 회의하고, 제품을 뜯어보고, 어떻게 하면 더 잘할 수 있을지 고민한다"며 근황이 담긴 사진도 공개했다. 사진 속 이종현은 평범한 회사원의 모습으로 업무에 집중하고 있다.

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이종현은 "평범하게 일하며 사는 게 얼마나 어려운 건지 알게 됐다. 모든 분들이 너무 대단하다고 생각한다"며 "앞으로는 인간 이종현으로서 더 많은 분들과 소통하며 살겠다"고 전했다.

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이종현은 2010년 4인조 밴드 씨엔블루 멤버로 데뷔했다. 이후 SBS '신사의 품격', KBS 2TV '란제리 소녀시대', OCN '그남자 오수' 등에 출연하며 배우로도 활동했다.

그러나 2019년 불법 촬영물 유포 사건으로 사회적 물의를 일으킨 정준영의 단체 대화방에 참여했던 사실이 알려지며 논란에 휩싸였다. 특히 여성을 대상으로 한 부적절한 발언까지 알려지면서 비판이 이어졌다.

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당시 소속사였던 FNC엔터테인먼트는 "이종현은 본인의 잘못된 성도덕과 가치관에 따른 대중의 지적을 가슴 깊이 받아들이고 깊은 후회와 자책을 하고 있다. 공인으로서 모든 언행을 조심할 것이며 반성하고 또 속죄하겠다"고 밝혔다.

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하지만 당시 군복무 중이던 이종현이 불과 5개월 만에 아프리카TV BJ 박민정에게 사적인 메시지를 보낸 사실이 알려지면서 또다시 논란이 불거졌다. 박민정은 이종현으로부터 받은 메시지를 공개하며 불쾌감을 드러냈고, 이종현이 자숙 중에도 이 같은 행동을 했다는 점에서 비판은 거세졌다.

결국 이종현은 씨엔블루에서 자진 탈퇴하며 "나로 인해 멤버들이 피해를 입게 되어 미안한 마음"이라며 "잘못을 깊이 뉘우치며 많은 분들의 지적과 비판을 달게 받겠다. 불미스러운 일로 물의를 일으켜 죄송하다"며 고개 숙였다.