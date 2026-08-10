'서울대생' 정은표子 정지웅, 군대서 40kg 감량.."원래 120kg, 많이 뚱뚱했다" ('말자쇼')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 정은표의 아들 정지웅이 40kg나 감량했다고 밝혔다.

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10일 방송된 KBS2 '말자쇼'에는 정은표·정지웅 부자가 출연했다.

정지웅은 정은표가 자신에게 살을 빼라고 잔소리했던 일화를 전하며 "제가 많이 뚱뚱했었다"라고 떠올렸다. 정은표는 "웬만하면 아이들에게 어떻게 하라는 말을 안 하고 그냥 두는데, 살이 너무 찌니까 걱정이 됐다. 아들이 쓰러지면 어쩌나 싶었다"라고 당시를 회상했다.

정지웅은 고등학교 3학년 때 몸무게가 120kg까지 나갔다면서 "키가 큰 것도 아니라 120kg면 엄청 찐 거였다. 걱정하실만했다"라고 말했다. 이후 정지웅은 군입대 후 40kg 감량에 성공, 현재 80kg를 유지 중이라고. 정지웅은 "요즘도 계속 다이어트를 하고 있다"라고 말했다.

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그런가 하면 정은표는 "지웅이는 날 3번 살린 은인"이라고 말해 눈길을 끌었다. 그 이유는 이랬다. 정은표는 "연애 시절 결혼을 망설이던 시기가 있었는데 그때 아들이 생겼다. 우리 의지와 상관없이 생겨 100일 만에 결혼했다. 또 아들이 7살 때 경제적으로 힘들었는데, 아들 덕분에 '붕어빵'을 4년 넘게 고정 출연하며 경제적으로 힘들었던 부분을 해결했다"라고 말했다.

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마지막으로는 "아들이 대학교만 갔으면 좋겠다는 마음이었는데 서울대를 진학했다. 그 덕분에 '아이 잘 키운 아빠'라는 주제의 강연을 많이 다닌다. 이 친구가 계속 저를 끌고 가주는 것 같다"라고 흐뭇해했다.

joyjoy90@sportschosun.com