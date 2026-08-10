"이러다 헤어질 수도" 오초희, 변호사 남편 폭로하다 눈물 "아이들 생각도 안난다고"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 오초희가 변호사 남편의 무관심한 육아 태도에 대한 속내를 털어놓던 중 결국 눈물을 보였다.

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10일 방송된 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'에서는 오초희가 결혼 3년 차 쌍둥이 엄마로 돌아와 변호사 남편과의 예사롭지 않은 갈등을 털어놨다.

오초희와 변호사 남편은 교제 7개월 만에 결혼해 소중한 쌍둥이까지 품에 안았다. 그러나 행복할 것만 같았던 두 사람은 현재 340km 떨어져 주말 부부로 생활하고 있다고. 남편은 서울에서, 오초희와 생후 80일 된 쌍둥이는 친정어머니가 있는 전남광주특별시에서 지내고 있었다.

평일 내내 혼자 쌍둥이를 돌보는 오초희는 남편이 아이들에게 진심을 다하지 않는다고 불만을 토로했고, 남편은 일이 바쁘다고 맞섰다.

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스튜디오에서 오초희는 "쌍둥이 낳기 전 유산을 한번 겪었다"고 고백한 뒤 "슬프고 간절해서 아이를 낳고 싶은 마음에 바로 난임센터를 찾아갔다. 난임센터 다니고 1년 후 임신했다"라고 전했다. 이어 "임신했을 때도 진짜 힘들었다. 임신중독증 증상이 와서 한 달 반 정도 입원해 있었는데, 너무 많이 부었다. 발바닥까지 많이 부어서 휠체어를 타고 다녔다"라고 힘들었던 임신 당시를 회상했다.

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오초희가 "아이 낳기 전에는 몰랐는데, 태어나고 나니까 생각보다 더 예쁘고 소중하더라. 그래서 남편도 그런 마음일 거라고 생각했는데, '애들 생각나? 보고 싶지 않아?' 했더니 남편은 '아니, 일하고 있어서 애들 생각 안 나, 일에 집중해야 해서 애들 안 보고 싶어' 하더라"라고 폭로해 모두를 놀라게 했다.

그는 "남편 말이 믿기지 않았다. 그래서 몇 번이나 물어봤는데, 보고 싶지 않고 생각도 안 난다는 거다. 진짜 실망했다"라며 "다른 애들은 아빠 사랑도 많이 받고, 아빠가 아이들을 많이 봐주던데, 너무 부럽다"라고 매우 속상해했다.

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이에 대해 오초희 남편은 "그날도 일이 많아서 계속 전화 받고 돌아다녔다. 아이들을 떠올리는 건 중간중간 할 수 있지만, '보고싶다'는 생각까지는 할 수 없었다"고 해명했다.

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또한 출산 후 회복할 틈도 없이 육아에 뛰어든 오초희의 몸은 성한 곳이 없다. 허리와 손목에 보호대를 찬 채 하루 종일 두 아이를 돌보는가 하면, 대상포진과 유선염까지 겪었다고. 오초희는 "기억이 잘 나지 않을 만큼 아팠다. 사경을 헤맨 것 같다"라고 털어놨다.

하지만 아내가 칼로 도려내는 것처럼 아프다고 호소해도 남편은 "괜찮아?"라는 말조차 건네지 않았다. 오히려 남편은 아이들에게 "엄마가 아파서 모유를 못 먹어서 어떡하느냐"고 말해 분통을 자아냈다.

결국 오초희는 "남편과는 벽과 대화하는 기분이다. 이러다가는 헤어질 수도 있겠다"라며 눈물을 보였다.

jyn2011@sportschosun.com