허안나, 43세 첫 시험관...부푼 배에 깜짝 "주사 때문에 빵빵"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 허안나가 시험관 시술을 위해 난자 채취를 진행하는 과정을 공개했다.

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허안나는 10일 "생애 첫 난자 채취! 과연 어떤 일이? 난임 일기"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

영상에서 허안나는 난자 채취를 앞두고 배에 직접 주사 4대를 놓았다. 부푼 배를 공개한 그는 "주사 때문에 빵빵한 거다"라고 설명했다.

이후 허안나는 "약 먹고 1시간 지나니까 배가 엄청 꿀렁꿀렁하면서 좀 아프다. 원래 이런 건가"라며 걱정했다. 이어 "배가 아픈 건지 가스가 차는 건지"라며 한숨을 내쉬기도 했다.

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또 허안나는 난자 채취 당일 전날보다 더욱 부푼 배를 보고 깜짝 놀라는 모습을 보였다.

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한편 1984년생인 허안나는 2005년 연극배우로 데뷔했으며, 2008년 MBC 17기 공채 개그맨으로 방송 활동을 시작했다. 이후 2009년 KBS 24기 공채 개그맨으로 이적해 얼굴을 알렸으며, 각종 개그 프로그램에 출연하며 활약했다.

2019년에는 MBC 개그맨 출신 오경주와 결혼했으며, 현재 2세를 위해 시험관 시술을 준비 중이다.