'싱글맘' 한그루, 41kg 뼈말라에서 달라졌다.."글래머 몸매가 추구미"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 한그루가 극단적인 다이어트로 41kg까지 감량했던 과거를 돌아보며 건강한 몸매에 대한 자신의 생각을 밝혔다.

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한그루는 10일 "운동과는 별개로, 바쁜 일상 속에서 조금 더 편하고 쉽게 내 식습관을 바꾸고, 먹는 양을 조절하는 데 도움을 받을 수 있다면 그것만큼 좋은 방법도 없다고 생각한다"며 글을 남겼다.

이어 "요즘 빠르게 살을 빼기 위한 극단적인 방법들도 정말 많지 않냐. 그런데 나는 잠깐 확 빼는 것보다 평소 내가 먹는 습관부터 조금씩 바꿔 나가는 게 결국 가장 중요하다고 생각한다"고 밝혔다.

그러면서 "사실 나는 그냥 무조건 마른 몸이 추구미는 아니다. 나도 한동안 극단적인 다이어트를 하면서 41kg까지 빠져 정말 삐쩍 말랐던 적이 있었는데, 막상 그렇게 되고 나니까 내가 원하는 모습과는 오히려 많이 다르더라"고 말했다.

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한그루는 "내가 원하는 건 단순히 체중계 숫자가 적게 나오는 몸이 아니라 들어갈 곳은 들어가고, 나올 곳은 예쁘게 나오는 건강하면서도 탄탄하고 글래머러스한 몸매"라고 설명했다.

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이어 "그래서 더더욱 무작정 굶고 참는 방법보다는 일상 속에서 자연스럽게 먹는 양을 조절하고 좋은 식습관을 만들어 가는 게 중요하다고 생각한다"며 자신만의 다이어트 철학을 밝혔다.

이와 함께 한그루는 운동과 건강한 식단을 병행하며 몸매를 관리하는 일상을 공개했다. 사진 속 한그루는 자신이 추구하는 건강하면서도 탄탄한 몸매를 드러내 눈길을 끌었다.

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앞서 한그루는 자신의 유튜브 채널을 통해서도 몸매 관리 비결을 공개한 바 있다.

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그는 "평소에 진짜 많이 먹고 잘 먹는다. 무조건 밥 두 공기씩 먹는다. 고기를 먹든 찌개를 먹든 밥 없이 먹는 건 불가능하다. 탄수화물에 중독됐다"며 "그렇게 먹다 보니까 살이 쪘다. 원래 41kg였는데 지금은 49~50kg이 나간다. 단기간에 많이 쪘다"고 털어놨다.

과거에는 체지방 없는 마른 몸을 추구했다는 한그루는 "요즘에는 다이어트에 대한 생각이 바뀌기도 했고 규칙적으로 꾸준히 하는 걸 지향하게 됐다. 지금은 살 빠지면 어디 아픈 애처럼 얼굴부터 빠진다. 그래서 지금은 실생활에서 매일 지킬 수 있는 다이어트만 찾아서 무리하지 않는 선에서 한다"고 말했다.

한편 한그루는 2015년 9세 연상의 비연예인과 결혼했으나 2022년 이혼했으며, 현재 홀로 쌍둥이 남매를 키우고 있다.