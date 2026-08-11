[단독] "꿈이 커야 깨진 조각도 커요"…'청룡의 딸' 전소영, 장군미 넘치는 당찬 포부(BSA 수상인터뷰)

제5회 청룡시리즈어워즈에서 신인여우상을 수상한 전소영이 4일 스포츠조선과의 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 보기만 해도 절로 미소를 짓게 만드는 신예다. 전소영(24)이 여리여리한 청순 외모 뒤에 씩씩하고 털털한 매력을 발산하며 대중에 눈도장을 찍었다.

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첫 주연작에서 보여준 모습 역시 예상 밖이었다. 전소영은 넷플릭스 시리즈 '기리고'에서 육상 국가대표 상비군 세아 역을 맡아, 공포에 휩싸인 인물이 점차 변해가는 과정을 세밀하게 그려냈다. 육상 국대 유망주라는 설정을 소화하기 위해 두 달간 국가대표 선수와 함께 훈련을 진행했고, 체중 증량과 태닝까지 감행하며 캐릭터에 온전히 몰입했다.

7월 31일 열린 제5회 청룡시리즈어워즈에서도 전소영의 테토미는 숨겨지지 않았다. 이날 순백의 드레스를 입은 전소영은 신인여우상 수상자로 자신의 이름이 호명되자마자 두 손으로 힘껏 박수를 치고, 드레스 치맛자락을 들어 올린 채 무대 위로 성큼성큼 올라갔다. 수상 소감 말미에는 "앞으로 열심히 하겠다. 잘하겠다"고 힘차게 외치며 신인 다운 패기를 보여주기도 했다.

제5회 청룡시리즈어워즈에서 신인여우상을 수상한 전소영이 4일 스포츠조선과의 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

수상의 기쁨을 안고 스포츠조선과 만난 전소영은 "전혀 수상을 예상 못했다. 저와 함께 후보로 오르신 배우 분들의 작품을 모두 재밌게 봤다"며 "그래도 수상에 대한 기대를 안 했다고 하면 거짓말이고, 살짝 기대를 하긴 했다(웃음). 상을 못 받을 수도 있다고 생각하고 갔는데, 제 이름이 호명되어서 벙했던 것 같다. 행복한 것도 있었지만, 놀란 마음이 더 컸다"고 감격을 금치 못했다.

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수상하자마자, 가장 먼저 소속사 BH엔터테인먼트 식구들의 얼굴이 떠올랐다고 전했다. 전소영은 "저희 회사에서 청룡영화상 포함 신인상이 굉장히 오랜만에 나왔다고 들었다. BH 식구 분들이 저를 위해 밤낮없이 많은 노력을 해주셨고, 일을 열심히 해주셨다. 제 이름이 불리자마자, 무대 위로 올라가면서 '헉, 나 칭찬받겠다. 우리 회사 식구들 얼마나 행복할까. 맛있는 거 사달라고 해야지. 고기 먹어야지'라고 생각했다"고 솔직하게 털어놔 웃음을 안겼다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 식전 레드카펫 행사에 참석한 전소영의 모습. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

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첫 청룡 나들이를 앞두고 특별한 꿈을 꾸지 않았는지 묻자, 전소영은 "너무 푹 잤다. 청룡시리즈어워즈에 가기 전에 필라테스를 하러 갔는데, 선생님이 '소영 씨 저 오늘 좋은 꿈 꿨어요'라고 말씀하시더라. 선생님이 저랑 둘이서 엄청 넓은 대지에서 말을 타면서 행복하게 달리는 꿈을 꾸셨다고 하더라. 바로 해몽을 검색해 보니, 성공의 기회가 찾아오는 꿈이었다. 꿈 해석을 듣자마자 선생님이 '소영 씨 상 받는 거 아니에요?'라고 하셨는데, 진짜 상을 받게 됐다"고 말했다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 신인여우상 수상한 전소영. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.07.31/

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티에서 열렸다. 신인 여우상을 수상한 전소영. 인천=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.31/

특히 전소영의 수상소감을 본 팬들은 "겉은 선녀인데, 속은 나무꾼 같다"며 놀라움을 표하기도 했다. 이에 대해선 "제가 '장군미'가 있는 줄 몰랐다. 저희 테이블에 '취사병 전설이 되다' 팀 선배들이 함께 앉아 계셨다. 이상이 선배, 박지훈 선배, 이홍내 선배, 윤경호 선배가 신인여우상 후보 VCR을 보시고 '오, 센데?'라고 하시다가, '소영아 네가 받겠다. 네가 받으면 좋겠다'고 하셨다. 그 이후에 제 이름이 호명되어서, 선배들이 진심으로 축하해 주셨다. 저도 수상영상 댓글을 봤는데, 제 옆에 있던 박지훈 선배가 수상한 줄 아시는 분들도 계시더라(웃음). 어떤 분이 댓글로 '지훈님 수상 축하드려요'라고 남기셨는데, 다른 분이 '전소영님이 수상하신 거예요'라고 대댓글을 남겨주셔서 웃었던 기억이 난다"고 전했다.

제5회 청룡시리즈어워즈에서 신인여우상을 수상한 전소영이 4일 스포츠조선과의 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

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'기리고'의 공식 커플 세아와 건우의 재회 역시 뜨거운 관심사였다. 현재 군 복무 중인 백선호는 신인남우상 후보로 참석해 전소영과 함께 '곰신 커플' 같은 분위기를 자아냈다. 이에 전소영은 "선호가 '기리고' 마지막 촬영날에도 감동의 눈물을 흘렸는데, 제가 수상했을 때도 눈물이 그렁그렁하더라. 무대 위에서 볼 땐 몰랐는데, 뒤늦게 영상을 보고 깜짝 놀랐다. 선호가 자기가 받은 것처럼 행복하다고 말해줘서 고마웠다"고 진심 어린 마음을 전했다.

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'기리고' 팀도 전소영의 수상을 그 누구보다 반가워하며 축하를 아끼지 않았다. 전소영은 "일단 서린고 친구들이 시상식 끝나고 축하한다고 연락을 해주고, SNS 댓글도 남겨줬다"며 "시상식이 끝난 뒤 '기리고' 팀 회식을 하면서 박윤서 감독님을 뵀는데, 저한테 '세아야, 네가 곧 '기리고'다'라고 말씀해 주셔서 살짝 눈물이 고였다. 감독님께서 원래 칭찬을 잘 안 해주신다. '기리고' 마지막 촬영 이후 처음 받은 칭찬이라 너무 좋았다. 배우한테 이만큼의 극찬이 또 있을까 싶었다. 배우들이 '기리고'로 신인상을 받는 게 감독님의 목표였다고 하셨는데, 그 목표를 이뤄드린 것 같아 더 좋았다"고 말했다.

제5회 청룡시리즈어워즈(Blue Dragon Series Awards)가 31일 인천 파라다이스시티 크로마에서 열렸다. 전소영이 대상을 수상한 김고은과 포옹을 하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.07.31/

소속사 선배이자, 롤모델인 김고은의 축하도 잊지 못할 순간으로 남았다. 전소영은 "시상식날 고은 선배가 눈앞에 계셨는데, 너무 떨려서 안 떨려고 일부러 선배의 손을 '캐치!' 해버렸다(웃음). 세아 캐릭터를 잘 만들 수 있었던 건 고은 선배와 (한)효주 선배 덕분이다. 세아의 50%는 감독님과 스태프 분들과 배우들이 함께 만들었다면, 나머지 50%는 저희 매니지먼트 실장님과 대표님, 고은 선배, 효주 선배의 덕이 크다. 제가 선배들을 만나 뵐 때마다 괴롭혔다. '선배 이게 잘 안되는데, 어떻게 할까요'라고 여쭤볼 때마다 '소영아, 이렇게 하면 돼'라고 친절하게 알려주셨다. 나중에 기회가 된다면 꼭 두 선배와 함께 연기하고 싶다. 선배들한테 많은 걸 배우면서 성장할 것 같다"고 바람을 내비쳤다.

전소영은 '기리고'를 비롯해 '유미의 세포들' 시즌3과 '취사병 전설이 되다'에서도 짧지만 강렬한 존재감을 드러냈다. 이에 그는 "올해 새싹을 피우고 꽃을 피우기 위해 땅을 잘 다지는 해인 것 같다. 첫 주연작인 '기리고'와 함께 잠깐씩 출연했던 작품들까지 모두 청룡과 함께 하게 돼 행복하다. 시상식 현장에서 제 박수소리가 컸던 이유는 '기리고'도 그렇고, '유미의 세포들' 시즌3과 '취사병 전설이 되다'를 모두 재밌게 촬영을 했기 때문이다. 앞으로도 더 많은 작품으로 청룡에 오고 싶다"고 간절함을 드러냈다.

제5회 청룡시리즈어워즈에서 신인여우상을 수상한 전소영이 4일 스포츠조선과의 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

이날 전소영에게는 또 하나의 기쁜 소식이 찾아왔다. 신인여우상 수상에 이어 '취사병 전설이 되다'가 최우수작품상을 수상하며 두 배의 기쁨을 만끽했다. 그는 "최우수작품상 후보에 오른 작품들이 너무나 쟁쟁했기 때문에 경호 선배와 상이 선배를 시작으로 배우들끼리 손을 붙잡고 기를 모았다. 신인여우상 발표 직전처럼 떨렸는데, 수상작으로 이름이 불리자마자 소리를 질렀다. 사실 저는 '기리고' 팀으로 간 거여서 무대에 안 올라가는 게 맞다고 생각했다. 또 제가 무대 위에 올라가면 선호가 혼자 남겨질 것 같아서 안 올라가려고 했다. 근데 감사하게도 선배들이 '소영아 너도 '취사병'팀이잖아!'라고 말씀을 해 주셔서, 무대에 같이 서게 됐다"고 비화를 전했다.

제5회 청룡시리즈어워즈에서 신인여우상을 수상한 전소영이 4일 스포츠조선과의 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.04/

끝으로 배우로서의 목표를 묻자 "꿈이 커야 깨져도 조각이 크다는 말이 있지 않나. 저 역시 꿈을 크게 가져보고 싶다. 신인상을 시작으로 조연상, 주연상, 대상까지 휩쓸 수 있는 배우가 되고 싶다. 그 상을 받았을 때 대중과 심사위원분들이 '상 받을 만했다'고 인정하실 수 있는 배우가 되고 싶다"고 다짐했다.

생애 첫 트로피인 청룡시리즈어워즈 신인상이 자신에게 어떤 의미인지에 대해서도 이야기했다. 전소영은 "제가 열심히 연기할 수 있도록 원동력이 되어준 존재다. 저에게 새로운 목표를 안겨줬고, 많은 분들께 전소영이란 배우를 알려주셔서 감사하다. 청룡시리즈어워즈는 저에게 또 다른 부모님이나 다름없다. '청룡'의 딸이 되고 싶고, 이 상에 걸맞은 배우가 되고 싶다"면서 "'청룡', 앞으로도 잘 부탁드립니다"라고 당차게 인사했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com