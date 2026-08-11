'부친상' 유혜주, 父와 마지막 인사→둘째 출산.."입원 2시간 만에 자연분만으로"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] '얼짱시대' 출신 유튜버 유혜주가 둘째 출산 현장을 생생하게 공개했다.

Advertisement

10일 '리쥬라이크' 유튜브 채널에는 '출산 브이로그2 | 드디어 짱아 탄생. 이번엔 남편과 함께'라는 제목의 영상이 공개됐다.

집에서 휴식을 취하던 유혜주는 "지금 약간 아랫배가 계속 아프다. 빨리 병원에 가야 될 것 같다. 자궁문이 열리면 (안된다)"라며 남편과 급히 병원으로 향했다.

유혜주는 병원으로 가는 길 "마음의 준비가 안 됐는데 이러다가 오늘 낳는 거 아니야?"라며 불안해했는데, 이 예상은 적중했다.

Advertisement

담당의는 내진을 하더니 이날 바로 출산하자고 말했다. 남편은 빠르게 입원 수속을 진행했고 잠시후 유혜주는 자연 분만으로 둘째를 출산했다. 첫째 출산 때 함께 하지 못했던 남편은 유혜주가 진통에 힘겨워하는 모습을 보고 눈물을 쏟기도 했다.

Advertisement

유혜주는 어머니와 통화를 하며 "둘째라 그런가 첫째 때보다 많이 안 아팠다. 입원 후 2시간 만에 낳았다"라며 의연하게 말했다.

유혜주는 카메라를 바라보며 "여러분 저 순산했다. 지금 배가 너무 고프다. 저녁 5시에는 먹을 수 있을 것 같다. 둘째가 너무 귀엽다"라며 출산 소감을 전했다.

Advertisement

한편 유혜주는 2011년 코미디TV '얼짱시대5'를 통해 얼굴을 알렸다. 2019년 결혼, 2023년 첫째 아들을 출산했으며 지난달 둘째 아들을 품에 안았다. 하지만 출산 나흘 만에 부친상을 당하는 아픔을 겪었다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com