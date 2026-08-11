'활동 중단' 강현수, 자영업자 된 근황.."성수에서 고기 구워, 이번엔 실패 안 해"

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[스포츠조선 이게은기자] 연예계 활동을 중단한 가수 강현수가 식당을 운영 중인 근황을 전했다.

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최근 강현수는 SNS를 개설, 자영업자로서의 일상을 공유하기 시작했다. 그는 "지금부터 내 이야기를 해보겠다. 25년 전에 은퇴할 뻔했다. 2000명을 못 모으면 그만둔다고 방송에서 걸고 나갔거든"이라며 2001년 MBC '게릴라 콘서트' 출연 당시를 떠올렸다. '게릴라 콘서트'는 가수가 갑작스럽게 콘서트를 열어 목표 관객 수에 도전하는 예능이었다.

이어 "그날 4362명이 왔어. 은퇴는 면했는데 공연 최소 인원 5000명에는 모자랐고, 게릴라 콘서트 1호 실패 가수가 됐어. 638명이 모자랐던 거야"라고 덧붙였다.

강현수는 "지금은 성수에서 고기를 구워. 문 열고 한참 아무도 안 들어오는 날이 있어"라며 자영업자의 현실을 전했고, "그럴 때 그 숫자를 생각해. 638명이 모자란 게 아니라 4362명이 와줬던 거였구나"라는 깨달음도 덧붙였다. 강현수의 소개글 속 "이번엔 실패 안 해"라는 문구도 눈길을 끌었다.

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팬들은 "뭐 하시나 가끔 궁금했는데 소식 들으니 좋네요", "아직도 형님 노래 들으며 퇴근합니다. 너무 반갑습니다", "너무 좋아했던 가수 번창하시길 바랍니다" 등 뜨거운 반응을 보냈다.

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한편 강현수는 1999년 1집 앨범 'CHOICE'를 통해 가수로 데뷔했으며 2003년 브이원이라는 이름으로 활동, '그런가봐요', '면도' 등 히트곡을 남겼다. 최근 출연한 방송은 2020년 SBS '불타는 청춘'이다.

joyjoy90@sportschosun.com