한혜연, 16kg 감량 후 한뼘 비키니까지 소화..한지민도 "너무 예뻐"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 스타일리스트 한혜연이 제주에서 수영복 자태를 뽐냈다.

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한혜연은 10일 "One summer day in JEJU"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

사진에는 제주 여행을 즐기는 한혜연의 모습이 담겼다. 원피스 수영복을 입은 한혜연은 마치 모델을 연상케 하는 우아한 자태를 선보이며 시선을 사로잡았다.

또 다른 사진에서는 비키니를 입고 날씬한 몸매를 드러냈다. 군살 없이 탄탄한 라인과 여유로운 분위기가 눈길을 끌었다.

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사진을 본 배우 한지민은 "첫 사진 너무 예뻐"라는 댓글을 남기며 한혜연을 향한 애정을 드러냈다.

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한편 한혜연은 다이어트로 16kg을 감량해 현재 44kg이라고 밝혀 화제를 모았다.

최근 한혜연은 한 유튜브 채널을 통해 "먹는 걸 굉장히 신경 쓰면서 다이어트에 성공한 케이스"라며 "다이어트의 기본은 90%가 먹는 것이고, 10%는 운동이다. 운동만 많이 하거나 아예 굶는 방식으로는 다이어트를 오래 할 수 없다"고 전했다.

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이어 "단 걸 안 먹고 다이어트하기라는 쉽지 않다. 간식 같은 걸 너무 먹고 싶을 때는 그런 갈증을 해소하기 위해 단백질 셰이크를 마셨다"며 "아침은 안 먹고 점심, 저녁만 먹는데 점심과 저녁 사이가 너무 힘들었다. 너무 단 게 당길 때는 초콜릿 맛 단백질 셰이크를 먹었다"며 자신의 다이어트 비결을 공개했다.