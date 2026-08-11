'시각장애 4급' 송승환, 지팡이 든 모습 포착..시력 잃은 후 직접 개발해 사용

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 송승환이 지팡이를 든 모습이 포착됐다.

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이성미는 10일 "올해도 희은 언니 생일을 맞았다!! 우리는 서로의 건강을 챙기는 나이가 되었다. 언니!!!! 오래오래 함께해줘"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진에는 양희은의 생일을 축하하기 위해 한자리에 모인 송승환, 이성미, 최유라, 김혜영의 모습이 담겼다. 네 사람은 밝은 미소를 지으며 화기애애한 분위기를 자아냈다.

특히 송승환이 은색 지팡이를 들고 있는 모습이 눈길을 끌었다. 시각장애 4급 판정을 받은 그는 라이트를 지팡이에 부착하고, 밝은 빛을 이용해 주변을 확인할 수 있는 지팡이를 직접 만들어 사용하고 있는 것으로 알려졌다.

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한편 송승환은 2019년 황반변성과 망막색소변성증으로 인해 시각장애 4급 판정을 받았다고 밝혀 안타까움을 안긴 바 있다.

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그는 지난 1월 방송된 MBN '김주하의 데이앤나잇'에 출연해 눈 상태에 대해 "까맣게 안 보이는 게 아니라 안개가 잔뜩 끼어서 잘 안 보인다. 형체는 보인다"고 설명했다. 이어 "이 병의 전초가 야맹증이라고 하는데 사실 젊을 때부터 야맹증이 있었다"고 밝혔다.

송승환은 "치료하려고 외국 병원도 다녀봤는데 6개월 동안 급속도로 나빠졌다. 어떤 의사는 '6개월이면 실명할 것 같다'고 해서 그때 굉장히 불안했다"며 "다행히 6개월이 지나도 실명 안 하고 병의 진행이 멈췄다"고 말했다.

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치료 방법이 없다는 말에 실망하기도 했다는 그는 "완전히 안 보였다면 나락으로 떨어졌을 수도 있는데 그래도 형체가 보이고 불편한 것들은 해소할 수 있는 방법이 있으니까 떨쳐버릴 수 있었던 것 같다"고 전했다.