"美서도 놀랄 정도" 연금 매년 3억→골드 카드 지급까지...추신수가 밝힌 'MLB 복지 혜택'

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[스포츠조선 조윤선 기자] 추신수가 메이저리그 선수들에게 주어지는 특별한 복지 혜택을 공개했다.

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10일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게'에는 메이저리그 출신 김병현, 추신수, 오승환이 출연했다.

이날 세 사람은 메이저리그만의 복지 혜택을 공개했다. 오승환은 "메이저리그 팀은 고급 전용 버스뿐 아니라 전용기가 있다. 짐 들어주는 사람도 있다"고 말했다. 추신수 역시 "선수들은 개인 가방만 들면 된다"고 덧붙였다.

특히 눈길을 끈 것은 메이저리그의 연금과 골드카드 혜택이었다. 오승환은 "연차가 쌓일수록 연금도 높아진다. 추신수는 62세부터 연금 수령하면 연간 3억 원 정도 받을 거다"라고 말했다.

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16년간 메이저리그에서 활약했던 추신수는 "죽을 때까지 받는 거다. 만약 내가 불의의 사고로 없다면 아내에게 지급되고, 부부 둘 다 없다면 자녀들에게 지급된다"고 설명했다. 김병현은 "나는 약 2억 5천만 원 정도 나온다"고 밝혔다.

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메이저리그 경력이 가장 짧은 오승환은 "나는 1억 원 정도 받는 것 같다"며 "보통 연금 이야기를 다른 곳에서 하면 자랑스럽게 말하는데 두 분 앞에서는 너무 작아진다"며 너스레를 떨었다.

추신수는 의료보험 혜택도 언급했다. 그는 "미국은 의료 비용이 엄청 비싼데 메이저리그 보험은 정말 좋다"며 "내가 메이저리그 보험 카드를 보여주면 병원에서 데스크에 앉아 있는 분들도 '이런 보험이 있냐'면서 놀란다"고 말했다.

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이어 "거의 모든 게 다 커버 되는데 돈도 거의 안 낸다. 직계 가족도 보험 적용을 받을 수 있다"고 설명했다.

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또 "10년 차부터는 메이저리그에서 골드 카드가 나온다. 그게 있으면 MLB 정규 시즌 중에 구단 상관없이 입장권 2장이 무조건 나온다. 남아 있는 티켓 중에 제일 좋은 자리를 준다"고 말해 부러움을 샀다.