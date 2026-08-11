전소민 동생 전욱민, 배달 알바로 생계 유지 "돈은 전부 누나 돈, 가끔은 부끄러워"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 전소민의 동생 전욱민의 근황이 공개됐다.

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전욱민은 11일 "오늘도 달린다.."라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 전욱민의 현재 근황과 솔직한 심경이 담겼다. 전욱민은 "내 누나는 유명한 배우다. 나는 누나 덕분에 여러 번 방송 출연도 했다. 그래서 나도 배우를 꿈꿨다. 옆에서 보면 뭐랄까. 가까운 느낌이랄까? 그래서 사실 나는 내가 잘 될 줄 알았다. 그런데 현실의 벽은 생각보다 훨씬 높고 두꺼웠다"고 털어놨다.

전욱민은 "내 나이 38. 내 나이 곧 마흔이다. 나는 화려한 경력도 모아둔 돈도 없다. 주변에서는 내가 돈이 많은 줄 알았다. 누나가 연예인이니까. 그런데 그 돈은 나와 상관없다. 전부 다 누나 돈이다. 누나가 번 돈이니까"라며 "그래도 내가 하고 싶은 것을 하기 위해 배달을 한다. 가끔은 부끄럽다. 이 나이에 배달. 말하기 어렵다"고 배달 알바로 생계를 유지 중인 근황을 공개했다.

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하지만 전욱민은 "주변 사람들은 늦었다고 한다. 늦었다고 생각할 때가 진짜 늦었다. 하지만 그 반대의 이야기다 있다. 늦었다고 생각할 때가 가장 빠르다는 말. 나는 후자를 믿기로 하고 오늘도 달린다"며 다시 한번 마음을 다잡았다.

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한편, 전욱민은 배우 전소민의 동생으로 SBS 예능프로그램 '런닝맨' 패밀리 특집에 출연해 많은 주목을 받았다.

wjlee@sportschosun.com