'고종 독살설'까지 퍼졌다…하영, 증조부 친일 의혹에 넷플릭스 홍보 영상도 미공개

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 하영이 4대째 의사 집안이라는 가족사를 공개한 가운데, 증조부가 친일 행적을 의심 받는 안상호로 알려져 논란이 거세지고 있다.

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하영 소속사 측은 지난 10일 하영의 증조부가 안상호라는 의혹에 대해 "안상호는 맞지만 현재 제기되고 있는 루머는 사실무근"이라는 입장을 밝혔다.

하영은 여러 방송을 통해 4대째 의사 집안 임을 밝혀 화제가 되어왔다. 특히 하영의 증조부는 한양에서 처음으로 양의원을 개원해 고종을 진료했다고. 이후 네티즌들 사이에서 하영의 증조부가 친일 행적을 의심받는 안상호가 아니냐는 추측이 불거졌다.

안상호는 1898년 11월 도쿄자혜의원의학교에 입학해 1902년 7월 의술 개업 시험에 합격했다. 이후 안상호는 귀국해 1903년 의친왕을 보필한 것으로 알려졌다. 1919년 고종이 뇌출혈로 쓰러졌을 때도 일본인 의사 모리야스 랜치키와 함께 진료한 것으로 알려졌다.

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논란이 된 건 1918년 조선총독부 기관지 매일신보에서 소개한 안상호 부부에 대한 기사. '완전히(全然) 내지화(內地化)된 의사 안상호씨의 가정'이라는 제목의 기사에 따르면 일본인 아내와 결혼한 안상호는 "나는 일본 사람과 똑같다. 나는 지금 조선 옷은 한 벌도 안 입고 음식도 매운 것은 조금도 못 먹는다"며 일본식 생활과 육아 방식을 취하고 있다고 강조했다. 매일신보는 이 같은 안상호의 생활상을 내선일체의 바람직한 표본이라 소개했다.

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특히 안상호는 고종 독살설에 연루되기도 했다. 1919년 고종이 뇌출혈로 쓰러졌을 당시 진료에 참여했으나 고종이 결국 사망하면서 일본인의 사주로 고종에게 독약을 올렸다는 의혹에 휘말렸다. 하지만 해당 의혹은 명확한 증거가 없어 역사학계에서 공식적으로 인정되진 않았다. 또한 안상호가 민족문제연구소의 '친일인명사전'에 등재되지 않아 친일 행적을 단정할 수는 없는 상황. 그럼에도 하영이 그동안 자신을 알리는 수단 중 하나로서 '4대째 의사 집안' 임을 강조해왔기에, 증조부 관련 논란은 계속 이어질 것으로 보인다.

이 여파 때문인지, 10일 공개 예정이었던 하영의 넷플릭스 콘텐츠 영상도 미공개 처리 되었다. 하영과 정해인이 함께 출연한 넷플릭스 공식 유튜브 예능 '홍보하러 온 건 맞는데' 후속편이 이날 공개될 예정이었으나 하루가 지난 11일 오전까지 업로드 되지 않았다. 넷플릭스 측이 후속편을 예정대로 업로드하지 않은 이유를 공식적으로 밝히지 않은 가운데, 향후 콘텐츠 공개 여부에도 관심이 쏠리고 있다.

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한편, 배우 하영은 2019년 KBS2 '닥터 프리즈너'로 데뷔, '중증외상센터', '참교육' 등의 시리즈에 출연하며 얼굴을 알렸다. 지난 7일 공개된 넷플릭스 오리지널 '이런 엿 같은 사랑'에 출연 중이다.

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wjlee@sportschosun.com