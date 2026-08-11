이승기, 105억 물렸다더니 하청업체 돈 안줬나…"입 열면 다죽어" 차가원 고소[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 겸 배우 이승기가 소송 폭탄을 맞았다.

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이승기와 차가원 원헌드레드 및 피아크 그룹 대표의 소송전이 시작된 가운데 두 사람 사이에서 피해를 본 업체도 법적 대응에 나섰다.

중앙일보는 11일 이승기의 서울 장충동 신축 건물 공사 시공 하청업체 A대표가 P건설사를 상대로 공사대금 청구 소송을 제기하고, 이승기에게 대금 청구 내용증명을 보냈다고 보도했다.

보도에 따르면 이승기는 지난해 1월 주거 목적으로 2024년 매입한 서울 장충동 부지에 건물을 짓기로 하고, 차가원 대표가 운영하던 P 건설사에 시공을 맡겼다. A씨는 P사로부터 미장 공사를 하도급 받았으나 공사 대금 1600만원을 받지 못하고 있다며 소송을 제기했다.

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이승기 측은 공사가 차일피일 연기되다 최근에서야 건물이 준공되자 일부 잔금을 남겨 놓고 공사 대금을 지급했다. P사는 잔금과 공사지연에 따른 추가금을 전부 치러야 건물을 넘기겠다며 유치권을 행사했다. 이에 이승기는 건물인도단행가처분 신청을 낸 상태다.

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A 대표는 '하도급 대금은 발주자(이승기)가 직접 지급하기로 합의한다'는 P사와의 계약 내용에 근거, 지난달 이승기 측에 대금 지급을 요구하는 내용증명을 보냈다. 그러나 이승기 측은 "P건설 측이 이승기의 인감을 도용해 동의 없이 계약서를 작성한 것으로 보인다"며 지급을 거부한 것으로 알려졌다.

이승기는 장충동 건물 공사 대금 및 전 소속사 빅플래닛메이드 자금 횡령 혐의로 차 대표를 고소한 상태다. 또 차 대표 소유의 한남동 고급 빌라에 시세보다 높은 전세금(105억원)을 내고 입주했고, 전세 계약이 종료된 뒤에도 보증금을 돌려받지 못했다며 전세사기 혐의로 추가 고소를 준비 중이다.

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이런 가운데 7일에는 차 대표가 한 유튜버와 6월 나눈 통화 녹취가 공개돼 파란이 일었다. 해당 녹취에서 차 대표는 "내가 바보라 가만있는 게 아니다. 이승기고 태민이도 다 죽일 수 있지만 내가 그렇게 해서 얻을 게 없다. 내가 이승기 까면 주변 사람까지 정말 다 죽는다. 아직 폭로할 게 많다. 이제는 참지 않겠다"며 전세 사기 혐의를 강력 부인했다.

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한편 차 대표는 노머스와 소속 연예인의 지식재산권을 활용한 사업 계약을 맺고 선급금 242억원을 받았지만 실제 사업을 이행하지 않은 혐의로 7일 구속 송치됐다. 피해 규모는 약 300억원으로 파악됐다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com