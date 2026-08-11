임윤아, 칸 사로잡은 '초밀착 톱·미니드레스' 비주얼…콧날까지 '감탄'

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 겸 가수 임윤아가 칸에서 공개한 새 화보로 시선을 사로잡았다. 한층 또렷해진 이목구비와 오뚝한 콧날이 돋보이는 비주얼이 눈길을 끌며 팬들의 반응이 이어지고 있다.

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임윤아는 10일 자신의 SNS를 통해 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 데이즈드 'E-Edition' 화보 속 임윤아는 장소와 의상에 따라 전혀 다른 분위기를 연출했다. 순백의 톱과 팬츠를 입고 군더더기 없는 실루엣을 드러낸 데 이어 강렬한 블루 컬러의 튜브톱 미니드레스와 블랙 슬리브리스 드레스까지 완벽하게 소화하며 시선을 사로잡았다.

특히 긴 생머리와 화려한 주얼리가 어우러지며 특유의 청초한 매력과 세련된 분위기를 동시에 완성했다. 카메라를 응시하는 클로즈업 컷에서는 또렷한 이목구비와 자연스러운 표정만으로도 압도적인 존재감을 드러냈다.

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또 다른 사진에서는 푸른 바다와 초록빛 자연을 배경으로 여유로운 포즈를 취했다. 햇살 아래 자연스럽게 서 있는 모습부터 이국적인 풍경을 배경으로 한 컷까지 한 편의 영화 같은 분위기를 자아내며 글로벌 팬들의 관심을 끌었다.

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팬들 역시 "칸에서도 빛나는 비주얼", "화보가 아니라 작품의 한 장면 같다", "어떤 스타일도 다 소화한다", "역시 윤아답다" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.

임윤아는 최근 배우와 광고 모델 활동을 오가며 꾸준한 존재감을 이어가고 있다. 특히 국내외 패션 브랜드와 화보를 통해 글로벌 인기를 입증하며 '화보 장인'이라는 수식어를 다시 한번 확인시켰다.

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차기작도 준비 중이다. 임윤아는 내년 방송 예정인 tvN 새 드라마 '언내추럴' 출연을 확정하고 시청자들과의 만남을 앞두고 있다. 동명의 일본 인기 드라마를 원작으로 하는 작품으로 국내 정서에 맞게 새롭게 각색돼 관심을 모으고 있다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com