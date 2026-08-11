아이콘 구준회, 삭발머리 하니 못 알아보겠네...오늘(11일) 현역 입대

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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 iKON(아이콘) 구준회가 오늘(11일) 현역으로 입대한다.

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구준회는 이날 신병교육대에 입소해 기초군사훈련을 받은 뒤 현역으로 병역의 의무를 이행할 예정이다.

앞서 지난달 28일 소속사 143엔터테인먼트는 구준회의 입대 소식을 전하며 신병교육대 입소 당일 별도의 공식 행사는 진행하지 않는다고 밝혔다.

소속사는 "신병교육대 입소 당일은 다수의 국군 장병 및 가족이 함께하는 자리인 만큼 안전사고 예방을 위해 별도의 공식 행사는 진행하지 않을 예정"이라며 팬들에게 현장 방문을 자제해 줄 것을 당부했다.

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이어 "팬 여러분들께서는 현장 방문을 삼가주시기를 바라며 너른 양해와 협조를 부탁드린다"며 "구준회가 군 복무를 성실히 마치고 건강한 모습으로 다시 여러분 곁에 돌아오는 날까지 변함없는 사랑과 따뜻한 응원을 부탁드린다"고 전했다.

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입대를 하루 앞둔 지난 10일 구준회는 직접 팬들에게 인사를 전하며 아쉬움을 달랬다. 그는 짧게 깎은 밤톨머리를 한 채 경례 포즈를 취하며 "건강히 잘 다녀오겠습니다!"라고 인사를 남겼다.

멤버들의 따뜻한 배웅도 이어졌다. 2024년 입대해 2026년 현역으로 만기 전역한 멤버 송윤형은 막내 구준회를 위해 군복을 입고 함께 입대 전날을 보내며 특별한 응원을 전했다.

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김동혁은 "군생활 시노시작!"이라는 댓글을 남겼고, BOBBY 역시 "몸도 마음도 건강하게 잘 지내. 기다리고 있을게"라며 구준회를 응원했다. 멤버들의 진심 어린 메시지가 전해지며 훈훈함을 자아냈다.

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한편 iKON은 김진환, 송윤형, BOBBY, 김동혁, 구준회, 정찬우로 구성된 6인조 그룹이다. '취향저격', '사랑을 했다', '너라는 이유' 등 다수의 히트곡으로 팬들의 사랑을 받아왔다.

shyun@sportschosun.com