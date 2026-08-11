'10kg 감량' 홍현희, 위고비 의혹에 결백 호소 "피 뽑아보자" ('라스')

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[스포츠조선 이우주 기자] '라디오스타'에 출연한 홍현희가 약 10kg 감량 후 자신을 둘러싼 비만 치료제 의혹을 전격 해명한다. 또한 유재석의 샤라웃으로 10여 년 전 개그 코너 '더 레드' 영상이 다시 주목받고 있는 근황부터 아들 준범이에게 혹독한 연기 트레이닝을 받고 있는 일상까지 공개한다.

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오는 12일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 방송인 홍현희, 뮤지컬 음악감독 김문정, 개그맨 이창호, 마술사 유호진이 출연하는 '더위 잊고~ 렛잇고' 특집으로 꾸며진다.

홍현희는 이날 과거 가장 체중이 많이 나갔던 시기와 비교하면 약 10kg을 감량했다고 밝혀 시선을 모은다. 그러나 눈에 띄게 달라진 모습 때문에 비만 치료제의 도움을 받은 것이 아니냐는 의혹도 따라왔다고 말한다.

그는 이에 "결백하다!"며 적극적으로 해명에 나선다. 자신의 건강 관리 방식과 노력에 대한 이야기를 이어가던 중 급기야 현장에서 '피까지 뽑아보자'고 나서 웃음을 자아낸다. 또한 과거 사진을 다시 본 뒤 자신조차 달라진 모습에 놀랐다며 솔직한 모습으로 현장을 웃음바다로 만든다.

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10여 년 전 선보였던 개그 코너 '더 레드'의 역주행 소식도 공개한다. 홍현희는 최근 유재석이 해당 캐릭터를 좋아한다고 언급한 뒤 과거 영상의 조회수가 다시 오르기 시작했다고 밝힌다. '더 레드'는 잘난 척하는 상대를 향해 거침없이 직언을 날리는 속 시원한 캐릭터로, 홍현희가 스튜디오에서도 당시 캐릭터를 직접 소환해 현장을 웃음바다로 만든다.

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특히 홍현희는 '더 레드' 캐릭터의 뮤즈가 자신의 어머니라고 밝혀 관심을 집중시킨다. 어린 시절 집에서 들었던 부모님의 실제 대화와 어머니 특유의 강렬한 말투가 캐릭터에 자연스럽게 녹아들었다는 것.

아들 준범이와의 재미있는 일상도 공개한다. 요즘 역할극에 푹 빠진 준범이가 엄마, 아빠에게 상황과 대사를 지시하는 것을 좋아한다고. 홍현희는 준범이가 목소리 톤까지 세세하게 디렉팅한다며, 마음에 들 때까지 같은 장면을 여러 번 반복하게 만드는 '리틀 호랑이 감독님'의 혹독한 연기 트레이닝 방식을 공개해 미소를 짓게 한다.

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홍현희는 준범이의 유치원에 알려진 뜻밖의 이미지 때문에 당황한 일을 공개하는데, 준범이가 선생님에게 "엄마 방은 화장실"이라고 말했다는 사실을 알고 당황한 에피소드를 시작으로 다양한 이야기를 풀어내 현장을 폭소케 한다.

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또한 홍현희는 과거 오정태와 함께 촬영했던 '트러블 메이커' 패러디 영상의 비하인드도 꺼낸다. 당시 패러디가 유행하던 시절 오정태의 제안으로 촬영에 나선 그는 이 영상이 자신의 인생을 바꿀 기회라고 생각해 소속사의 만류에도 촬영을 강행했다고 밝힌다. '트러블 메이커'의 원작을 그대로 재현하겠다는 의욕에 불타올라 진한 스킨십을 나누며 촬영했는데 결국 예상과 다른 전개가 펼쳐졌다고 해 웃음을 자아낸다.

약 10kg 감량을 둘러싼 의혹부터 10여 년 만에 역주행 중인 '더 레드', 아들 준범이와의 일상과 오정태와의 과거 패러디 비하인드까지 홍현희의 이야기는 오는 12일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

한편, '라디오스타'는 MC들이 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼로 많은 사랑을 받고 있다.

wjlee@sportschosun.com