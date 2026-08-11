이상민, '피의 게임X' 갑자기 왜 중도하차?…11년 만 서바이벌 예능인데[SC이슈]

사진제공=웨이브 '피의 게임X'

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[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 이상민이 11년 만의 서바이벌 복귀전에서 뜻밖의 중도 하차를 결정했다.

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지난 7일 공개된 웨이브 오리지널 '피의 게임X' 7회에서는 팀전이 종료되고 본격적인 개인전 체제로 전환되는 가운데, 이상민이 개인적인 사정으로 자진 기권하는 모습이 그려졌다.

이날 이상민은 플레이어들에게 "그럼 내가 한 마디 해도 될까?"라고 조심스럽게 운을 뗀 뒤 기권 의사를 밝혔다. 그동안 P1 팀의 맏형이자 핵심 지략가로 활약했던 만큼 갑작스러운 소식에 현장은 충격에 빠졌다.

이상민은 "팀한테 피해를 줄까 봐 걱정을 했다"며 "갑작스러운 일이라 모든 친구들한테 미안하다"고 말했다. 이어 "이어갈 수 없는 상황이 발생하다 보니 미치겠더라"며 원치 않았던 하차에 대한 아쉬움을 드러냈다.

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특히 '피의 게임X'는 이상민이 11년 만에 도전한 서바이벌 예능이라는 점에서 의미가 남달랐다. 최소 결승 진출을 목표로 관련 일정을 모두 비워둘 만큼 남다른 의지를 보였던 이상민은 매 게임 허를 찌르는 전략과 노련한 정치력, 판세를 읽는 감각으로 P1 팀을 이끌며 존재감을 발휘했다.

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비록 도전은 예상보다 일찍 끝났지만 이상민은 '피의 게임X'에서 보낸 시간을 각별하게 돌아봤다.

이상민은 "무섭기도 하고 혼란스럽기도 하고 도파민도 터지고 '내가 살아있구나'라는 걸 느끼게 했던 날들이었다"며 "도전 안 했으면 큰일 날 뻔했다. 일생일대의 진짜 좋은 선택이었다"고 말했다.

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이번 도전을 새로운 출발점으로 삼겠다는 각오도 밝혔다. 이상민은 "이번 시즌에서는 여기서 끝이지만 이제 저에게는 시작"이라며 "'이빨 빠진 호랑이'라는 얘기도 듣고 여러 가지 이야기를 들었는데 '이빨 드러내는 호랑이'가 되겠다"고 다짐했다.

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이상민의 빈자리는 곧바로 체감된 분위기다. 이상민 하차 이후 남은 참가자들은 마피아 게임을 변형한 '살인마 게임'으로 메인 매치를 치렀다. 고도의 심리전과 치열한 두뇌 싸움이 요구되는 게임이었던 만큼, 판을 흔들던 핵심 전략가 이상민 부재가 아쉬움을 남긴다는 반응도 나온다.

그런가 하면, 이날 '피의 게임X'에서는 팀전 종료와 함께 개인전의 막이 올랐다. 앞서 탈락했던 P2 팀 하승진, 윤비, 이진형과 C(챌린저) 팀 김유현, 김경훈, 김남희, 강지후에게는 개인전 재합류를 위한 '리바이벌 매치' 기회가 주어져 새로운 변수도 생겼다.

'피의 게임X'는 5주 연속 웨이브 신규 유료 가입 견인 및 시청 시간 1위를 기록하고 있다. 굿데이터 코퍼레이션이 집계하는 펀덱스 차트에서도 7월 1, 2, 4, 5주 차 'TV-OTT 비드라마 화제성' 1위에 오르며 총 네 차례 정상을 차지했다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

이상민은 중도 하차했지만, 11년 만의 서바이벌 복귀에서 다시 한번 '게임 플레이어 이상민'의 존재감을 각인시켰다. 끝까지 가지 못한 도전이었기에 오히려 그가 말한 "이제 시작"이라는 한마디가 다음 행보를 더욱 궁금하게 만든다.

'피의 게임X' 8회는 오는 14일 웨이브에서 공개된다.