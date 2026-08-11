'한예종 교수' 홍경민 아내, 결혼 13년만 갈등 폭로 "남편이 다 버려놨다" ('동상이몽2')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '동상이몽2' 홍경민 부부가 육아 갈등을 고백한다.

Advertisement

11일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 '육아 이몽'으로 흔들리는 홍경민, 김유나 부부의 결혼 생활이 최초 공개된다.

최근 진행된 SBS '동상이몽2' 스튜디오 녹화에는 히트곡 '흔들린 우정'의 주인공이자 'K-리키 마틴' 홍경민이 출연해 시작부터 분위기를 달궜다. 이어 아내 김유나가 전 국민이 아는 노래의 주인공이자 '국악 엘리트'라는 사실이 공개돼 모두를 놀라게 했다. 이날 홍경민은 폭풍 성장한 초등학생 두 딸과 함께하는 다정한 아침 일상도 공개해 부러움을 자아냈다.

하지만 훈훈한 분위기도 잠시, 홍경민은 "아내와 흔들리고 있다"며 결혼 13년 만에 처음으로 육아 문제를 두고 갈등을 겪고 있다고 털어놨다. 김유나 역시 "아빠가 다 버려놨어"라며 답답한 마음을 드러냈다. 과연 두 사람의 결혼 생활에 무슨 일이 생긴 것인지 관심이 쏠린다.

Advertisement

이어 스튜디오에는 '옛날이야기 주의보'가 발령됐다. 아내와 대화만 시작하면 시도 때도 없이 '라떼 토크'에 빠지는 홍경민의 모습에 모두가 혀를 내둘렀다. 급기야 홍경민은 과거 '고수 닮은꼴'로 불렸던 시절을 소환했고, 출연진들은 "안 닮았다", "옆에 사진을 붙이지 말지"라며 폭소를 터뜨렸다. 억울함을 호소한 홍경민은 결정적 증거 영상까지 공개했고, 영상을 본 출연진들은 "느낌 있다!", "이건 진짜 닮았다"며 180도 달라진 반응을 보여 현장이 뒤집어졌다는 후문이다.

Advertisement

한편 '철부지 아빠' 홍경민은 두 딸과 함께 엄마 몰래 은밀한 일탈에 나섰다. 하교한 딸들과 '어린이들의 성지'를 찾은 그는 평소 구매 개수를 제한하는 아내와 달리 아이들이 고른 물건을 모두 흔쾌히 사줬다. 하지만 일탈은 여기서 끝이 아니었다. 세 사람은 또 다른 '성지'를 찾아 거침없는 소비를 이어갔고, 이를 지켜보던 김숙은 "엄마가 싫어하는 건 다 한다"며 경악했다. 결국 김유나가 현장을 급습했고, "너무 화가 나는 거예요"라며 분노를 터뜨렸다. 과연 '홍부녀'가 벌인 파격적인 일탈은 무엇일지, 홍경민, 김유나 부부의 결혼 13년 차 '위기의 육아' 현장은 11일 화요일 밤 10시 40분에 방송되는 SBS '동상이몽2'에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com