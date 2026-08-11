이효리, '7년 무명배우' 커플에 과몰입 "내 일이라면 눈물 날 듯" ('연애전쟁')

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[스포츠조선 이우주 기자] JTBC '연애전쟁'에서 7년째 연애중인 무명배우 커플이 '여사친 문제'로 격돌한다.

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JTBC 예능 '연애전쟁'(연출 권해봄, 박은영)은 연애고수 이효리, 서장훈, 김희철이 이별 직전 커플들의 피 튀기는 전쟁 속에서 계속 만날지 헤어질지 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램으로, 매회 갑론을박을 부르는 커플들의 사연과 이효리, 서장훈, 김희철의 노필터 입담으로 화제를 모으고 있다.

오늘(11일) 방송되는 '연애전쟁' 8화에는 '청룡시리즈어워즈' 최우수남자예능인상을 수상한 대세 오브 대세 김원훈이 특별 외교관으로 출연하는 가운데, 7년째 연애 중인 무명배우 커플이 등장해 불꽃 튀는 공방전을 펼친다. 특히 7년째 이어진 무명배우 커플의 '여사친 갈등'을 둘러싸고 이효리, 서장훈, 김희철, 김원훈의 뜨거운 갑론을박이 벌어진다고.

여친은 "유독 불편한 여사친이 딱 한 명 있다"라며 여사친을 경계하는 이유를 밝힌다. 특히 여친은 남친의 생일 파티 날을 떠올리며 "여사친이 오빠랑 나 사이에서 자야 돼?"라고 분노한다. 이에 이효리, 서장훈, 김희철, 김원훈은 동시에 "이게 무슨 소리야?"라며 말을 잇지 못한다. 이어 서장훈은 "범상치 않은 또라이가 왔어"라며 남친의 태도에 혀를 내두른다.

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무엇보다 남친은 여사친과 단둘이 만나는 걸 허락할 수 없다는 여친을 향해 "내 재미도 못 누려?"라고 받아쳐 이효리, 서장훈, 김희철, 김원훈을 경악하게 한다. 이효리는 "무슨 재미?"라며 여친의 입장에 빙의해 싸늘한 눈빛을 발사하더니 "만약 내 일이라면 난 너무 서운해서 눈물 날 것 같다"라고 과몰입했다는 후문.

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이효리의 과몰입과 분노를 부른 무명배우 커플의 여사친 문제는 이번주 '연애전쟁' 본 방송에서 확인할 수 있다.

한편, '연애전쟁'은 매주 화요일 저녁 8시 50분 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com