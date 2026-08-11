'문원♥' 신지, '공공장소 민폐' 오해 부른 포즈..."발 올린 거 아냐" 차단

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 코요태 신지가 사진 한 장으로 불거질 수 있는 '민폐 논란'을 재치 있게 사전 차단했다.

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신지는 10일 자신의 SNS에 "아니~ 이런 데가 있었어?"라는 글과 함께 여유로운 일상이 담긴 여러 장의 사진을 공개했다.

사진 속 신지는 야외 테라스에 마련된 의자에 앉아 환한 미소를 짓고 있다.

특히 눈길을 끈 것은 신지의 독특한 포즈였다.

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신지는 의자에 앉아 두 다리를 높이 들어 올린 채 무릎을 감싸 안고 카메라를 바라봤다.

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사진만 얼핏 보면 신발을 신은 채 의자 위에 발을 올리고 앉은 것으로 오해할 수도 있는 장면이었다.

신지도 이를 의식한 듯 사진을 공개하면서 "의자에 발 올린 거 아니고 들고 있는 거!"라고 직접 강조했다.

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자칫 공공장소에서 신발을 신은 채 의자에 발을 올렸다는 오해로 이어질 수 있는 상황에서 신지가 먼저 자세를 설명하며 불필요한 논란을 차단한 셈이다.

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한편 신지는 지난 6월 7세 연하의 가수 문원과 결혼식을 올렸다.

narusi@sportschosun.com