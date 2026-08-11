'임신' 김지민, '수면 이혼' 끝났나…♥김준호와 침대서 꽁냥꽁냥

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[스포츠조선 조민정 기자] 임신 소식을 전한 개그우먼 김지민이 남편 김준호와 한 침대에 나란히 누운 달달한 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

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최근 김지민은 자신의 SNS를 통해 김준호와 함께 촬영한 짧은 영상을 게재했다. 공개된 영상에는 편안한 잠옷 차림의 김지민과 김준호가 침대에 나란히 누워 카메라를 바라보는 모습이 담겼다. 김준호는 장난기 가득한 표정으로 환하게 웃었고 김지민은 남편을 바라보다가 놀란 듯 눈을 동그랗게 뜨며 다양한 표정을 지어 웃음을 자아냈다.

영상에는 '못생긴 표정 짓기 대결의 승자는'이라는 자막이 더해져 두 사람이 서로 장난을 주고받으며 여느 신혼부부 같은 시간을 보내는 모습이 고스란히 담겼다.

특히 누리꾼들 사이에서 두 사람이 '수면이혼' 중이라고 밝힌 바 있다는 점을 언급하며 이들의 '침대 위 투샷'에 더욱 관심을 집중하고 있다. 과거 김준호와 김지민은 방송을 통해 서로의 수면 습관이 달라 각방 또는 따로 자는 경우가 많다며 이른바 '수면이혼' 상태라고 털어놓은 바 있다. 당시 두 사람은 "잘 때만 따로 자고 평소에는 너무 잘 지낸다"고 설명해 화제를 모으기도 했다.

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하지만 이번에는 한 침대에 나란히 누워 장난을 치는 모습이 공개되면서 "수면이혼은 끝난 거냐", "신혼이라 더 달달하다", "침대에서도 티격태격 귀엽다"는 반응이 이어졌다.

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한편 김준호와 김지민은 2022년 공개 열애를 시작한 뒤뒤 2025년 7월 부부의 연을 맺었다. 여러 예능에서 솔직한 연애와 결혼 준비 과정을 공개하며 많은 축하를 받았다.

이후 지난 7월 임신 소식을 직접 알렸다. 소속사 역시 "현재 임신 12주로 내년 초 출산 예정"이라고 밝혔다. 첫 시험관 시술 만에 찾아온 새 생명이라는 사실이 알려지면서 많은 축하를 받았다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com