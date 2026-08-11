"관객 소장 욕구 제대로 저격"…'스파이더맨4', 개봉 3주차 이벤트 공개

사진 제공=소니 픽쳐스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉 3주차에도 관객들의 소장 욕구를 자극할 다채로운 극장 이벤트를 진행한다.

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12일부터 CGV, 롯데시네마, 메가박스 극장 3사에서는 '스파이더맨 PET 포스터 서울 에디션'을 증정한다. 이번 포스터는 대한민국 서울을 배경으로 활약하는 스파이더맨의 모습을 담아낸 특별한 디자인으로 시선을 사로잡는다. 서울을 대표하는 랜드마크인 남산서울타워를 중심으로 한 도심 풍경을 가로지르는 스파이더맨의 역동적인 모습과 'BRAND NEW DAY' 타이포그래피가 어우러져 마치 스파이더맨이 뉴욕을 넘어 서울에 직접 나타난 듯한 색다른 재미를 더한다. 매력적인 서울의 모습과 스파이더맨의 상징적인 비주얼을 한데 담아낸 만큼 국내 팬들에게 더욱 특별한 의미를 지닌 굿즈가 될 것으로 기대를 모은다.

이처럼 개봉 3주차에도 다채로운 굿즈 이벤트가 계속되며 관객들의 소장 욕구를 자극하는 가운데, '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'를 다시 한번 극장에서 만나고 싶은 N차 관람 열기에도 더욱 힘을 더하며 식지 않는 흥행 열풍을 이어갈 전망이다.

한편 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 배우 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설', '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com