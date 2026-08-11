하영 측 "증조부, 친일 단체 의원 맞아…의도치 않은 논란에 마음 무거워" [전문]

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 하영 측이 증조부의 친일 의혹에 대해 사과했다.

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하영 소속사 비스터스엔터테인먼트 측은 11일 "증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라있는 기록이 실제로 존재함을 확인했다. 충분한 검증 없이 '사실무근'이라 성급히 답변하여 혼란을 드린 점 진심으로 사과 드린다"고 고개를 숙였다.

이어 "하영은 최근 방송 프로그램 출연 중 질문에 응하는 과정에서, 집안의 4대 의료가업 이력을 언급한 바 있다. 이로 인해 의도치 않게 논란이 빚어진 데 대해 배우 본인은 마음이 매우 무거운 상황"이라며 "당사는 역사적 사실과 한 인물의 이력을 대중에 전하는 일에 얼마나 신중한 검증이 필요한지 이번 일을 통해 깊이 깨달았다. 하영 역시 이번 일로 심려를 끼쳐드린 점을 깊이 새기고, 앞으로 더욱 신중하고 겸허한 자세로 임하겠다"고 밝혔다.

지난 10일 하영의 증조부가 친일 행적을 의심 받는 안상호라는 것이 알려진 가운데, 소속사 측은 "친일 관련 의혹은 사실무근"이라며 부인했다. 하지만 안상호가 이완용, 송병준 등이 참여했던 일제강점기 경제인 단체인 대정친목회 회원으로 활동했다는 의혹부터 조선총독부 산하 기관의 신문 인터뷰를 통해 일본인과 다름없는 생활, 육아 방식을 고수하고 있다고 밝혀지며 논란은 더욱 커졌다.

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wjlee@sportschosun.com

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다음은 하영 측 공식 입장

[공식 입장] 배우 하영 가족사 관련 소속사 입장문

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안녕하세요, 비스터스엔터테인먼트입니다.

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최근 보도된 배우 하영의 가족사와 관련하여 당사의 입장을 전해드립니다.

먼저, 저희가 앞서 '사실무근'이라고 말씀드렸던 부분에 대해 말씀드립니다. 추가 확인 결과, 증조부 안상호 선생이 1916년 대정친목회의 평의원 명단에 이름이 올라있는 기록이 실제로 존재함을 확인했습니다. 충분한 검증 없이 '사실무근'이라 성급히 답변하여 혼란을 드린 점 진심으로 사과드립니다.

배우 하영은 최근 방송 프로그램 출연 중 질문에 응하는 과정에서, 집안의 4대 의료가업 이력을 언급한 바 있습니다. 이로 인해 의도치 않게 논란이 빚어진데 대해 배우 본인은 마음이 매우 무거운 상황입니다.

당사는 역사적 사실과 한 인물의 이력을 대중에 전하는 일에 얼마나 신중한 검증이 필요한지 이번 일을 통해 깊이 깨달았습니다.

배우 하영 역시 이번 일로 심려를 끼쳐드린 점을 깊이 새기고, 앞으로 더욱 신중하고 겸허한 자세로 임하겠습니다. 감사합니다.