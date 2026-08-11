"'다크 나이트 라이즈'도 뛰어넘었다"…'오디세이', 글로벌 흥행 수익 11억 달러 돌파

사진 제공=박스오피스 모조

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '오디세이'가 글로벌 흥행 수익 11억 달러를 넘어서며 크리스토퍼 놀란 감독의 역대 최고 흥행 기록을 경신했다.

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박스오피스 모조에 따르면 '오디세이'는 글로벌 흥행 수익 11억 480만 4,890달러(한화 약 1조 5,630억 원)를 기록하며 압도적인 흥행 파워를 입증했다. 이는 크리스토퍼 놀란 감독의 기존 최고 흥행작 '다크 나이트 라이즈'(10억 8,542만 9,532달러)의 기록을 넘어선 것으로, '오디세이'는 놀란 감독의 필모그래피 가운데 가장 높은 글로벌 흥행 수익을 거둔 작품에 등극하며 기념비적인 이정표를 세웠다. 개봉 이후 국내외 실관람객들의 호평과 뜨거운 입소문에 힘입어 N차 관람 열풍까지 이어지는 가운데, '오디세이'가 앞으로 또 어떤 새로운 기록을 써 내려갈지 귀추가 주목된다.

한편 '오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 배우 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고, '인터스텔라', '덩케르크', '테넷', '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 상영 중.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com