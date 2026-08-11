박수홍 피는 못 속여...21개월 재이 '연예인 끼'에 깜짝 "누구한테 배웠니"

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박수홍과 김다예의 딸 재이가 21개월임에도 남다른 끼를 드러내며 랜선 이모·삼촌들의 미소를 자아냈다.

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지난 10일 김다예는 자신의 SNS를 통해 딸 재이와 함께한 일상을 공개했다.

김다예는 "이런 포즈는 누구한테 배운 건데...(아무도 시키지 않았음)"이라는 글을 남기며 재이의 사랑스러운 모습을 공개했다.

공개된 사진 속 재이는 아쿠아리움을 찾은 모습이다. 엄마 아빠와 함께 나들이에 나선 재이는 카메라 앞에서도 어색한 기색 없이 자연스럽게 포즈를 취하며 귀여운 매력을 발산했다.

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특히 재이는 한쪽 볼에 손가락을 가져다 대는 이른바 '볼 콕 포즈'를 취한 채 고개를 살짝 갸우뚱하는 모습으로 시선을 사로잡았다.

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사랑스러운 퍼프 스타일의 블루 원피스를 입은 재이는 아쿠아리움의 풍경을 배경으로 다양한 표정과 포즈를 선보였다. 특히 재이는 과거부터 남다른 '스타성'으로 화제를 모은 바 있다.

생후 3개월 만에 광고 17편을 촬영하며 '슈퍼 베이비'로 주목받았던 만큼, 이번에도 엄마 아빠를 닮은 끼를 여과 없이 드러냈다.

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한편 박수홍과 김다예는 지난 2021년 23세의 나이 차를 극복하고 결혼했다. 이후 시험관 시술을 통해 임신에 성공했고, 2024년 딸 재이를 품에 안으며 부모가 됐다.

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재이가 태어난 이후 부부의 일상에도 많은 변화가 찾아왔다. 특히 재이는 생후 3개월 만에 광고 17편을 촬영하는 등 어린 나이부터 뜨거운 관심을 받으며 화제를 모았다.

최근에는 박수홍과 김다예 부부가 홈쇼핑에서 '전체 매진'을 기록했다는 소식까지 전해지며 겹경사를 맞기도 했다.

shyun@sportschosun.com