하영 향한 윤서인의 '불쌍해' 옹호..."도와주려다 불에 기름 부었다"

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 하영 소속사가 친일 의혹과 관련해 기존 입장을 정정한 가운데 바로 전날 "하영이 불쌍하다"며 공개적으로 감쌌던 윤서인의 글이 뜻밖의 후폭풍을 낳고 있다.

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윤서인은 지난 10일 자신의 SNS에 하영 소속사의 입장을 다룬 기사를 공유하며 "하영이 불쌍하다ㅠㅠ"라는 짧은 글을 남겼다.

앞서 하영 측은 증조부 안상호와 관련해 제기된 친일 의혹에 대해 "사실과 다른 부분이 있다"며 의혹을 부인한 바 있다. 하영은 그동안 여러 방송과 인터뷰에서 자신이 '4대째 의사 집안' 출신이라고 밝혀왔다. 증조부가 일본에서 양의학을 배우고 한양에 병원을 개원한 초기 의사라고 소개해 화제를 모았다.

하지만 안상호의 과거 행적이 알려지면서 온라인에서는 친일 행적을 둘러싼 논란이 제기됐고 역사학계에서도 관련 기록을 근거로 다양한 의견이 이어지고 있다.

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이같은 상황 속 윤서인의 공개 옹호가 대중들의 관심을 한층 높이고 있다.

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과거 윤서인은 독립운동가와 친일파 후손을 비교한 발언 등으로 여러 차례 역사 인식 논란에 휩싸인 바 있다. 때문에 온라인에서는 그의 이번 발언을 두고 "도와주려다 역효과만 냈다", "오히려 논란을 더 키운 셈", "윤서인이 나서는 순간 이미지가 더 안 좋아졌다"는 반응이 잇따랐다.

일부 누리꾼들은 "안 그래도 민감한 사안인데 왜 굳이 나섰는지 모르겠다", "두둔이 아니라 불에 기름을 부었다", "해명보다 윤서인 글이 더 화제가 되고 있다" 등의 반응을 보이며 냉담한 시선을 보냈다.

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한편 하영 소속사는 11일 공식 입장을 통해 "추가 확인 결과 안상호 선생이 1916년 대정친목회 평의원 명단에 이름을 올린 기록이 실제 존재함을 확인했다"며 "충분한 검증 없이 성급하게 답변해 혼란을 드린 점 사과드린다"고 밝혔다. 그러면서 "하영 역시 의도치 않게 논란을 일으킨 데 대해 마음이 매우 무거운 상황"이라며 "앞으로 더욱 신중하고 겸허한 자세로 임하겠다"고 전했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com