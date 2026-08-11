게임쇼, '신작 공개 무대'에서 '산업 플랫폼'으로 진화한다

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게임쇼(게임전시회)의 역할이 달라지고 있다. 과거에는 대형 신작을 처음 공개하고 관람객에게 게임을 체험시키는 전시 행사가 중심이었다면, 이제는 개발자와 기업의 비즈니스 교류부터 이용자 문화, 콘텐츠 소비까지 아우르는 복합 플랫폼으로 영역을 넓히고 있다.

한국게임정책자율기구(GSOK)는 11일 'GSOK 정책연구' 제13호 '전시장에서 디지털 쇼케이스까지-글로벌 게임쇼를 중심으로'를 발간하고 글로벌 게임쇼의 변화 과정과 향후 발전 방향을 분석했다.

이번 연구는 도쿄게임쇼, 차이나조이, 게임스컴, 더 게임 어워드, 팍스, GDC 페스티벌 오브 게이밍, 서머 게임 페스트, 닌텐도 다이렉트, 블리즈컨 등 9개 사례를 대상으로 게임쇼의 형성과 운영 방식, 최근의 변화 등을 살펴봤다.

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연구 결과 글로벌 게임쇼는 하나의 형태로 수렴하기보다 종합전시형, 콘퍼런스형, 페스티벌형, 디지털 쇼케이스형, 어워드 결합형 등으로 세분화되는 흐름을 보였다. 게임을 공개하고 판매하기 위한 전통적인 전시회에서 벗어나 행사마다 뚜렷한 목적과 참여 방식을 갖추는 방향으로 진화하고 있다는 분석이다.

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대표적인 사례가 한때 세계 최대 게임 전시회로 불렸던 E3의 종료다. E3는 오랜 기간 글로벌 게임산업을 대표하는 행사로 자리 잡았지만, 주요 게임사들의 참여 여부에 행사의 성패가 크게 좌우되는 구조가 한계로 지적됐다. 대형 게임사들이 자체 쇼케이스를 강화하면서 굳이 하나의 대형 전시회에 참여하지 않아도 신작과 사업 전략을 전 세계에 알릴 수 있는 환경이 만들어졌기 때문이다.

반면 도쿄게임쇼와 차이나조이, 게임스컴 등은 오프라인 행사만이 제공할 수 있는 경쟁력을 앞세워 생존 기반을 유지하고 있다. 현장에서 직접 게임을 체험하는 것은 물론 개발사와 이용자의 접점, 기업 간 거래와 네트워크, 지역 게임산업의 교류 플랫폼이라는 역할까지 수행하면서다. 이는 게임쇼가 단순히 '사람을 많이 모으는 행사'만으로는 경쟁력을 확보하기 어렵다는 의미이기도 하다.

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보고서는 대규모 행사에서 반복되는 혼잡과 체험 기회의 불균형, 높은 참가 비용과 접근성 문제를 비롯해 프로그램의 상업화에 따른 신작 공개 밀도 저하 등을 주요 과제로 꼽았다. 글로벌 참가자를 늘리는 과정에서 행사 고유의 정체성이 희석될 가능성도 경계했다. 특히 특정 대형 게임사나 플랫폼에 대한 의존도를 낮추고 다양한 참가 주체가 지속적으로 참여할 수 있는 구조를 만드는 것이 중요하다고 제안했다.

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향후 게임쇼의 경쟁력은 행사 규모 자체보다 '왜 이 행사에 가야 하는가'에 대한 명확한 답을 제시하는 데서 갈릴 전망이다. 개발사에는 비즈니스 기회를, 이용자에게는 온라인에서 경험할 수 없는 체험을, 지역에는 산업 생태계 확장의 기회를 제공하는 식으로 참여자별 가치를 명확히 해야 한다는 것이다.

B2B와 B2C의 연계도 주요 과제로 제시됐다. 기업 간 비즈니스와 일반 이용자 대상 전시를 별개의 영역으로 나누기보다 하나의 행사 안에서 서로 연결하는 구조가 필요하다는 설명이다.

온라인과 오프라인의 역할을 구분하는 것도 핵심이다. 온라인에서는 신작 정보와 영상, 개발자 인터뷰 등을 빠르게 확산시키고, 오프라인에서는 실제 게임을 체험하거나 개발자와 만나고 기업 간 상담을 진행하는 등 디지털 환경만으로 대체하기 어려운 경험에 집중하는 방식이다.

결국 게임쇼의 미래는 '오프라인이냐 온라인이냐'의 선택 문제가 아니라 각 플랫폼의 강점을 어떻게 결합하느냐에 달렸다는 의미다. 특히 최근 게임산업에서는 게임 자체뿐 아니라 IP를 활용한 전시와 체험, 굿즈, 공연 등 오프라인 경험이 새로운 이용자 접점으로 부상하고 있다. 게임쇼 역시 단순한 신작 전시를 넘어 게임을 중심으로 사람과 콘텐츠, 산업을 연결하는 공간으로 진화할 필요성이 커지고 있다.

황성기 한국게임정책자율기구 의장(한양대 법학전문대학원 교수)은 "이번 연구가 글로벌 게임쇼의 변천 과정과 운영 구조를 이해하고, 게임쇼의 정체성과 현장 체험·산업 교류·이용자 참여를 연결하는 운영 전략을 모색하는 데 기초 자료가 되기를 기대한다"고 밝혔다. 한국게임정책자율기구에서 정기적으로 발간되는 GSOK 정책연구의 내용은 한국게임정책자율기구 홈페이지에서 누구나 확인할 수 있다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com