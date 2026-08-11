'P의 거짓: 컴플리트 에디션', 시리즈 최고 평점…닌텐도 스위치2에서도 통했다

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네오위즈의 대표작 'P의 거짓'이 닌텐도 스위치2에서도 경쟁력을 입증했다.

원작을 새로운 플랫폼에 맞춰 이식한 'P의 거짓: 컴플리트 에디션'이 원작과 DLC를 넘어 시리즈 최고 수준의 평가를 받으면서 글로벌 IP로서의 확장 가능성을 다시 확인했다. 'P의 거짓: 컴플리트 에디션'은 지난 6일 글로벌 출시된 이후 메타크리틱에서 비평가 평점 86점을 기록했다. 이는 2023년 출시된 'P의 거짓' 본편의 80점과 지난해 선보인 DLC 'P의 거짓: 서곡'의 85점을 모두 웃도는 점수다.

이번 에디션은 닌텐도 스위치2의 하드웨어 성능에 맞춰 'P의 거짓'을 구현한 것이 특징이다. 특히 휴대 모드에서도 60프레임을 안정적으로 유지하면서 원작 특유의 전투 감각과 긴장감을 휴대용 환경에서 구현했다는 평가를 받았다.

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메타크리틱에 등록된 해외 매체 리뷰에서도 휴대 모드와 도킹 모드 모두에서 최적화 수준이 높다는 평가가 이어졌다. 스위치2에서도 소울라이크 장르 특유의 묵직한 액션과 긴장감 있는 전투를 비교적 온전히 경험할 수 있다는 점이 긍정적으로 평가됐다.

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통상 기존 작품의 플랫폼 이식은 원작과 비교해 성능이나 그래픽 품질에서 타협이 발생하기 쉽다. 특히 빠른 반응과 정교한 전투가 중요한 소울라이크 장르에서는 프레임 안정성이 게임 경험에 직접적인 영향을 미친다. 'P의 거짓: 컴플리트 에디션'이 이 부분에서 높은 평가를 받은 것은 플랫폼 확장 과정에서 원작의 핵심 재미를 유지했다는 의미로 풀이된다.

'P의 거짓'은 2023년 9월 출시 이후 이탈리아 고전 동화 '피노키오'를 어둡고 잔혹한 세계관으로 재해석한 설정과 차별화된 전투 시스템으로 글로벌 시장에서 존재감을 키웠다. 지난해 6월 출시된 DLC 'P의 거짓: 서곡'까지 흥행에 성공하면서 누적 판매량 400만 장을 넘어섰다.

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이번 스위치2 버전의 성과는 단순한 플랫폼 확대 이상의 의미를 갖는다. 하나의 게임을 새로운 하드웨어 환경에 맞춰 확장하면서 기존 이용자뿐 아니라 닌텐도 플랫폼 이용자까지 끌어들일 수 있기 때문이다.

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특히 'P의 거짓'이 원작 출시 이후 DLC와 플랫폼 확장을 차례로 이어가며 생명력을 유지하고 있다는 점에서, 네오위즈가 단일 게임의 흥행을 장기적인 글로벌 IP로 전환하는 과정에도 관심이 모아진다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com