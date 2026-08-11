이지현, 결핵 투병 뒤늦게 고백 "생활 무너져, 침대에서 한 발짝도 못 나와"

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[스포츠조선 이우주 기자] 쥬얼리 이지현이 결핵을 투병했다고 밝혔다.

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11일 유튜브 콘텐츠 '하늘빛향기'에서는 쥬얼리 이지현이 출연했다.

두 번의 이혼 후 홀로 두 아이를 키우고 있는 이지현은 건강이 많이 안 좋았다고 고백했다. 이지현은 "아이들이 어렸을 때, 두 번째 이혼할 때 가장 많이 아팠다"며 "인간의 방법으로는 답이 없더라. 두 번째 이혼을 앞두고 이렇게 해보려고 하고 저렇게도 해보려고 했는데 하나님이 저를 멈추게 하더라. 공황장애가 왔는데 공황장애로는 멈추지 않을 거 같았나 보다. 결핵이란 병이 같이 왔다"고 털어놨다.

이지현은 "완전히 생활이 무너졌다. 침대에서 한 발짝도 걸어나올 수 없었다"며 "결핵 치료가 많이 힘들다. 항암만큼은 아니지만 약이 너무 독해서 몸도 안 되고 마음도 집 문밖으로 나가면 큰일날 거 같았다. 1년을 집 안에서 아이들 밥만 해먹이며 지냈다"고 고백했다.

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최근에는 헤어디자이너로 제2의 인생을 살고 있는 이지현. 이지현은 "아이들이 조금 컸다고 생각해서 미용을 했는데 시작하고 보니까 아니구나 싶다. 늘 아이들은 엄마의 손을 필요로 한다는 걸 느꼈다. 커서 밥을 차려놓으면 먹을 수는 있으니까 거기까지는 키웠다 생각하고 저도 일을 해야 아이들이 원하는 걸 해줄 수 있지 않냐. 부모가 되어보니까 부모 마음은 다 똑같다고 아이들에게 필요한 걸 해주지 못할 때가 정말 비참하다. 그러지 않으려고 열심히 노력한다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com